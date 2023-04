E Lelio poeta finì nel ”Pineto” di Miranda

Se vi piace la poesia ricercata, con termini aulici, voli di ermetismo sulle orme del Vate, tra passioni senza posa e mea culpa per quello che poteva essere e non è stato o stava per essere consumato all’imbrunire o dopo aver ”rimembrato” dopo la svolta dei 30 anni…e allora vi consigliamo di leggere il libro verde di versi di Lelio Camassa. Un giovane poeta materano che sfida se sè stesso e gli altri 24 lettori e passa, come scrive – a pagina 15- nei versi di presentazione dedicati ” A Miranda e la fragranza dei trent’anni, per Robin edizioni. Ma vi consigliamo, dopo aver letto la prefazione di Fjodor Montemurro, di tenere a portata di mano il Vocabolario della Lingua Italiana , le pagine web autorevoli dell’enciclopedia Treccani o dell’Accademia della Crusca, depositarie di termini e radici che bussano al cuore e alla storia dei grandi letterati del passato. Lo consigliamo ,sopratutto, se siete poco avvezzi alla lettura o vivete nel mondo alienante dei social, dove le faccine emozionali fuggevoli ( emoticons per gli amanti degli anglicismi) cnon vi faranno mai capire cosa significhi la sequenze in penombra di ”Nittalotopia”, le progressioni di pensiero di ”metanoia” o come si arrivi al termine latino ” De Profundis” che sà tanto di estremo saluto con tanto di messa ad requiem per l’agognata Miranda. E Lelio ce la canta e decanta con una metrica trascinata da una passione che non conosce sosta, nonostante il tentativo di troncare con la vita una delusione che passa come ”stormi di uccelli neri come esuli pensieri nel vespero migrar…” mutuando i noti versi carducciani del San Martino. Tranquilli, la prosperosa Miranda (qualcuno potrebbe scantonare nell’estetica del maestro dell’eros cinematografico Tinto Brass) è al centro di una attenzione e venerazione da dea etrusca della Tuscia adagiata su un triclinio per essere amata, contemplata e posseduta dal giovane poeta. E nei versi ” la proposta mia accettabile(?)” tocca il tappeto di stelle nella costellazione di Cupido ( sì proprio quel paffuto angioletto dalle gote rosse, che colpisce gli innamorati con arco e frecce) restando quasi ai piedi del letto dice: ”…ti guarderei per una notte intera, cupido di momenti così rari, per dirti poi se ti vedrò stranita: Se sei d’accordo, i miei preliminari vorrei durassero tutta la vita”. “Giovane, verrebbe da dire, contemplare va bene, ma Miranda – che sia esistita o no durante l’esperienza scolastica laziale- è lì che aspetta!”. Beati 30 anni… Tutta colpa della Sognanza? (pag 18) o dei ricordi tra spiaggia e mare del Tirreno ricordati in ” Neanche il tempo di arrivare” ( pag. 24), della deflagrazione di quel ”fai breccia fra le mura” in ” la breccia di Porta Pistola ( pag.27) o quel gioco fatto di vissuto, sogni, ironia, sarcasmo in quel ”smetti d’ubriacarmi. Non sono ancora pronto!” in ” Goldone Pieno” ( pag.37). E potremmo continuare tra albe, tramonti, passioni e voli di autentico o immaginato sconforto ”dirompente” che ricordano per certi ”versi” canti ossianici, poeti e artisti maledetti di varie epoche che vanno da Cecco Angiolieri a Cecco Angiolieri a François Villon, Charles Baudelaire a John Keats ed Edgar Allan Poe, da Vincent van Gogh a Jim Morrison . Anche per questo c’è una frase, a pag 55 de ” La Cura” che recita ” Qui, si trova il querceto, seiuno( tutta una parola) a tutti gli occhi, dove m’avrai sepolto, sotto un tappeto di foglie di alloro…” E l’alloro, con tanto di aureola olimpica si conferiva ai vincitori dei Giochi o ai ”sommi”artisti, magari fermi alle data e ai versi del ”21 giugno 2018” che chiudono – si fa per dire- la raccolta di una storia con e per Miranda intrisa della fragranza dei trent’anni. Vi invitiamo a leggere, con la raccomandazione fatta in premessa, e a prendere carta e penna come faceva l’Italia dei poeti, santi e navigatori…Magari sfogliando i versi di Alda Merini, poetessa, aforista, scrittrice tra le preferite del giovane poeta materano. E Alda aveva scritto ” Fate l’amore”…senza rimpianti.



LA LOCANDINA DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO