La morte stanca? Ma no…a Uclìa è di casa

Se un maestro del cinema horror o del thriller, come Dario Argento, abituato a scavare nei suoi fil lungo quel sottile confine che separa vita e morta, paura e passioni, verità e ipocrisie, dovesse leggere ” La morte stanca” dello scrittore materano Biagio Tarasco, siamo certi che resterebbe colpito dalla storia, dai protagonisti e di come ”sorella Morte” – come la chiama san Francesco- sia parte dei luoghi, della comunità della città di Uclìa. Dalla copertina con una bella donna bionda armata di falce, con lo sfondo dei rioni Sassi e di una fioritura che segna le stagioni della vita, sembra ovvio che ” M” come…stia anche per Misteri o per Magia. E la storia del pittore Fabio Druni, la ”r” fa risuonare i ”rumors” del taglio e del cucito propri di una città di provincia, aldilà dei fumi di hashish che lo portano a ritrarre volti che hanno qualcosa in comune , la dice lunga quanto costa essere coerenti e tirare dritto per la propria strada. Così il dover ritirare, per quieto vivere, pusillanimità, convenienza, un’opera fallica con la Madre de Dios, alla fine può aprire la porta alla rassegnazione,alla pazzia o a una svolta paradisiaca. E l’arte ci mette lo zampino o ammanta di mistero la presenza di una donna in rosso a una mostra, che entra dentro la mente,l’anima, il sangue, la vita dell’artista che sa bene quanto rischia, circondato com’è da ipocrisie, luoghi comuni, incredulità. Perchè la verità è proprio all’interno di un luogo silenzioso, ameno, come un cimitero, dove occorre avere coraggio per entrare pur di conoscere quella verità…fatta di una bellezza che appartiene ad un altro mondo. Entrarvi e uscirvi per ritrarla non è facile, a meno che non si è predestinati, folli, ipercreativi o si è colto fino in fondo il segreto che permea l’indolente Uclìa. Un segreto che è nell’armonia dell’Universo dove Vita e Morte sono in continuità, tra inizio e fine, eternità e ricerca dell’ignoto. E Biagio in 127 pagine ne ha colto l’essenza…