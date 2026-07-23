Un ordine di servizio…e la continuità nell’Arma di papà Giuseppe e della figlia Serena

Sono pagine che destano commozione per chi come il carabiniere Serena Nardelli le porta e le porterà dento per sempre, nel ricordo del padre Giuseppe che ha servito l’Arma fino a quell’incidente stradala lungo la Basentana quel 26 novembre del 2022. Faceva servizio alla Compagnia di Pisticci e lì in caserma è giunta la figlia Serena, per una visita che non poteva mancare. A riceverla il il Comandante della Compagnia, Capitano Antonio Belardo e il Maresciallo Giacomo Cipriani, Comandante della Stazione. Un incontro di famiglia, come è l’Arma da sempre dove basta uno sguardo, una stretta di mano per riannodare i fili del passato e allacciarne di nuovi. Serena Nardelli incontrerà in Capitanata il capitano Antonio Belardo a Foggia, dove da settembre presterà servizio. Auguri di buon lavoro a entrambi per aprire un’altra bella pagina di storia dell’Arma. E da lassù papà Giuseppe, ne siamo certi, è fiero della divisa che sua figlia indossa con onore e fierezza.



IL COMUNICATO STAMPA

Carabinieri: storia di un amore straordinario, memoria e senso del dovere

Ci sono fili invisibili che legano le anime, resistendo all’usura del tempo e superando anche le perdite più dolorose. Ci sono destini che si intrecciano, tracciando un percorso fatto di amore, memoria e un senso del dovere che si tramanda di generazione in generazione. È una storia di straordinaria empatia e di un legame familiare che trascende la morte, quella vissuta a Pisticci, dove il Carabiniere Serena Nardelli, originaria di Nova Siri e oggi in servizio nella provincia di Foggia, ha fatto visita alla locale Compagnia dei Carabinieri. Ad accoglierla, in un abbraccio ideale a nome di tutta l’Arma, il Comandante della Compagnia, Capitano Antonio Belardo e il Maresciallo Giacomo Cipriani, Comandante della Stazione.

Serena era solo una bambina, con negli occhi ancora tutta l’innocenza dell’infanzia, quando una fredda mattina del novembre 2002 il destino le ha strappato via il suo papà. Il Brigadiere Giuseppe Nardelli, uomo di grande dedizione e coraggio, perse la vita travolto da un autoarticolato mentre svolgeva il suo dovere durante un posto di blocco lungo la Statale Basentana, per garantire la sicurezza di tutti. Per Serena, varcare la soglia di quella Compagnia è stato un viaggio emotivo profondo, un toccare con mano l’eredità spirituale di un padre che non ha mai smesso di amare e di ammirare. Non aveva mai visitato prima i luoghi dove il genitore aveva speso le sue ultime energie al servizio della comunità. Da quel tragico giorno, il vuoto lasciato dall’assenza fisica si è lentamente colmato con un ricordo vivido e potente. Un ricordo che non è rimasto statico, ma si è trasformato in una guida silenziosa, in una bussola morale che ha orientato le scelte di vita di Serena. Seguendo le orme paterne, ha deciso di indossare la stessa divisa, di abbracciare la stessa missione, onorando in ogni suo gesto quotidiano la memoria del genitore.

La visita è stata un susseguirsi di emozioni palpabili. Attraverso i locali del Comando, Serena ha potuto respirare l’atmosfera che il padre viveva ogni giorno, incontrando anche colleghi che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare al suo fianco, e che ancora oggi prestano servizio a Pisticci. I loro racconti hanno restituito a Serena un pezzo di storia familiare, rendendo il ricordo ancora più tangibile.



L’episodio più toccante della giornata si è consumato al momento dei saluti. L’Arma dei Carabinieri, dimostrando ancora una volta di essere non solo un’Istituzione, ma una vera e propria famiglia, ha voluto fare a Serena un dono inestimabile, carico di un significato profondo. Le è stata consegnata una copia incorniciata dell’ultimo ordine di servizio del suo papà. Un documento prezioso, che reca traccia del suo impegno fino all’ultimo istante, ma tragicamente privo della firma di “fine servizio”. Ironia della sorte, il Capitano Belardo, dal prossimo mese di settembre, sarà il suo nuovo comandante, essendo stato destinato al Comando della Compagnia Carabinieri di Foggia.

Un dettaglio struggente, che ha fatto scaturire lacrime di genuina commozione dagli occhi dei presenti. Un dono che rappresenta il passaggio del testimone, un ponte tra il passato e il presente, tra un padre e una figlia accomunati non solo dal sangue, ma dallo stesso incrollabile senso del dovere e dalla stessa dedizione verso la collettività.

Nel ringraziare per questo pensiero inatteso e profondamente significativo, Serena

ha ribadito, con voce rotta dall’emozione, quanto sia forte e indissolubile il legame che unisce gli appartenenti alla Benemerita. Una famiglia allargata, in cui il ricordo dei caduti è sempre vivo, e in cui il dolore di chi resta è condiviso e alleviato da un senso di appartenenza che va ben oltre la semplice colleganza.

Oggi, Serena Nardelli, con la sua divisa, non è solo una figlia che piange la perdita del padre, ma è la testimonianza vivente che l’amore, l’esempio e i valori veri non muoiono mai, continuano.