All’occqu, all’occqu! All’acqua, all’acqua? Ma niente sprechi!

Ieri… quando l’occqu du pizz( del pozzo), delle cisterne dei lamioni o raccolte alle fontane in rizzole e anfore di terracotta l’uso e il consumo di acqua era centellinato per i diversi usi anche per lavare la biancheria nelle tinozze o ai lavatoi pubblici. E in campagna, sul traino tirato dal mulo Martino o Bellino che si chiamasse, la scorta era affidata al cucumo ”u’ chichm” di terracotta che teneva fresca l’acqua. Con lo svuotamento progressivo dei rioni Sassi quelle testimonianze sono state lasciate alle fontane in ghisa dell’Acquedotto Pugliese, alcune delle quali con il simbolo del fascio littorio. E l’acqua che le alimentava spesso era fresca, se la conduttura correva sotto le chianche. Acqua gratis con l’abitudine a lavare l’auto al calar del sole o a riempire serbatoi da portare in campagna. Un abuso che veniva sanzionato dai vigli urbani, che una capatina negli antichi rioni proprio per contrastare quelle forme di abuso.



Gran parte di quelle fontane resiste, nonostante gli atti vandalici, il furto di manopole, ugelli o il furto di parte di quei meccanismi, e il ripristino dell’Amministrazione comunale. Del resto l’acqua è un refrigerio con la calura che raggiunge i 40 gradi e i turisti, che si attrezzano anche con soluzioni avveniristiche per tenere la testa fresca…



Franco Vitulli, con l’impiego dell’intelligenza artificiale ci offre un campionario di quella che è stata la vita nei Sassi con l’acqua che doveva bastare e un avveniristica di piazza Vittorio Veneto, trasformata in spiaggia con sabbia, ombrelloni e la frescura che viene dal sottostante ”Palombaro”. Fantasie? Ci vuole una ”capa frescka”, una testa fresca lungimirante, con spirito imprenditoriale per realizzarlo. Quando? Per adesso siamo all’acqua…ù

