Venuto a Potenza oggi per partecipare all’inaugurazione del nuovo corso di laurea in Medicina dell’Università degli Studi della Basilicata, il Ministro della Salute Roberto Speranza, in mattinata ha fatto visita al centro vaccinale della Tenda del Qatar, dove ha ringraziato i volontari e quanti quotidianamente assicurano il loro servizio per la comunità.

Anche in questa occasione non ha mancato di ricordare come ”Il richiamo del vaccino anti Covid è particolarmente importante” aggiungendo l’invito “a tutti i cittadini del nostro Paese è a prenotarsi ed andare a farlo perché è molto importante. Insistiamo sulla campagna di vaccinazione che è la vera leva per chiudere questa fase e aprirne una diversa. Stiamo viaggiando verso 12 milioni di booster“.

Ed è quanto abbiamo rilevato pure dai report odierni riferiti al fine settimana che ci consegnano un incremento dei nuovi positivi, tra la settimana scorsa e questa quasi raddoppiata, come riportiamo in altro articolo (https://giornalemio.it/cronaca/basilicata-positivi-tamponi-settimana-sale-al-7-28-nuovi-positivi-a-matera/) .

Si accentuano anche gli screening tra la popolazione scolastica, segno che questa quarta ondata interessa le fasce più giovani della popolazione.

Scuole chiuse oggi e domani per sanificazione a San Mauro Forte dopo la scoperta di due positivi nell’istituto comprensivo “Dante Calbi” con lo screening sui compagni di classe dei due positivi (una settantina di allievi più insegnanti e personale ata) che sarà effettuato mercoledì mattina.

Mentre a Lauria sono partiti oggi i controlli su studenti, docenti e personale Ata con l’obiettivo di monitorare tutto il mondo della scuola, dopo i primi seicento tamponi effettuati a seguito della scoperta in precedenza di numerosi positivi.