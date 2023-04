Pasqua con le iniziative Komen a favore della prevenzione

In occasione della Pasqua, il Comitato Basilicata ha organizzato per il secondo anno consecutivo la lotteria di beneficenza PASQUA CON KOMEN con il patrocinio di CNA Basilicata. Proseguono, infatti, le iniziative del Comitato Basilicata di Komen Italia a sostegno della prevenzione e della tutela della salute delle donne. Susan G. Komen Italia, che da oltre 20 anni nel territorio italiano si occupa della lotta ai tumori del seno, dal 2019 promuove anche sul territorio della Basilicata iniziative di sensibilizzazione ai corretti stili di vita e di prevenzione primaria e secondaria.

Per la realizzazione dei tanti progetti territoriali, l’associazione organizza iniziative benefiche di raccolta fondi con l’obiettivo di garantire la continuità sul territorio, a partire dalle iniziative di screening della Carovana della Prevenzione fino agli incontri di sensibilizzazione con le scuole e l’intera comunità. Nella programmazione delle attività del 2023 il Comitato Basilicata di Komen Italia ha deciso di puntare fortemente sul coinvolgimento delle generazioni più giovani sui temi della prevenzione e dei corretti stili di vita, a partire dalla prima edizione di “Basket for the Cure” presso il Palasassi di Viale delle Nazioni Unite a Matera con il coinvolgimento di circa 1000 studenti delle scuole superiori, agli incontri presso Istituti Scolastici, dalla scuola dell’infanzia fino alle scuole superiori. Tali iniziative continueranno nel corso dell’anno coinvolgendo anche Istituti dei Comuni delle province di Matera e Potenza. Tramite un piccolo contributo di 3 euro tutti i sostenitori e volontari avranno la possibilità di donare a favore dei progetti di Komen Italia sul territorio lucano e al tempo stesso potranno vincere uno dei numerosi premi messi a disposizione dai tanti commercianti e artigiani lucani che hanno manifestato sostegno attivo nei confronti dell’iniziativa, donando uno o più premi per la lotteria. Con l’acquisto di uno dei 2.500 biglietti della lotteria, sarà possibile concorrere all’estrazione di oltre 60 premi speciali: uova di cioccolato artigianali, accessori firmati, gift card, prodotti di bellezza, creazioni a cura di artigiani lucani e sorprese solidali con il brand di Komen Italia. Ad arricchire il numeroso elenco di premi, a disposizione dei fortunati vincitori anche due coppie di biglietti per le tappe di luglio del tour di Mika e di Tananai, grazie alla collaborazione con Sonic Park Matera.

I fondi raccolti con l’iniziativa serviranno a finanziare, nel mese di maggio, una nuova tappa della Carovana della Prevenzione sul territorio lucano, rendendo attiva e concreta l’azione dell’associazione a beneficio della comunità.

L’estrazione dei biglietti vincenti avverrà a Matera il giorno 6 aprile alle ore 11 presso la sede di CNA Basilicata in via degli Aragonesi e sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook Komen Italia – Comitato Regionale Basilicata. L’elenco dei biglietti vincitori sarà pubblicato successivamente sulla stessa pagina con tempi e modalità di ritiro.

Con un piccolo gesto, si può donare prevenzione e salute a tanti.

Per informazioni e per acquistare i biglietti ci si può rivolgere alla segreteria del comitato Basilicata di Komen Italia: komenbasilicata@komen.it o chiamando il numero 3270569368