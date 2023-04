Zes Jonica. Domani a Taranto il tavolo di partenariato

Momento importante, mercoledì 5 aprile nella Città dei Due Mari, per l’avvio del tavolo di partenariato economico e sociale e in attesa che, soprattutto dalla Basilicata, vengano fuori fatti: imprese candidate, infrastrutture e servizi per interagire con il porto di Taranto. Finora solo enunciazioni, usiamo un eufemismo, ma di concreto nulla. Serve lavorare su un elenco di priorità e con spirito di impresa, fattori finora carenti per cause oggettive. E per l’anno da campagna elettorale per le regionali, dove – per non perdere consenso – si preferisce non scontentare nessuno : da Ferrandina a Galdo di Lauria. Auguri di buon lavoro in attesa di conoscere le ‘’linee operative’’. Ma siamo devoti a San Tommaso…



Comunicato Stampa

Mercoledì 5 aprile alle 15 nella sede della ZES Ionica a Taranto

Costituzione del Tavolo del partenariato economico e sociale

Mercoledì 5 aprile alle ore 15 nella sede di Palazzo D’Aquino a Taranto sarà costituito del Tavolo del partenariato economico e sociale della ZES Ionica Interregionale Puglia Basilicata e la firma ufficiale del documento Linee Operative.

All’incontro saranno presenti il commissario straordinario del governo della ZES Ionica, Floriana Gallucci, gli assessori regionali di Puglia e Basilicata, Alessandro Delli Noci e Alessandro Galella, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Sergio Prete, il commissario della Camera di Commercio di Taranto Gianfranco Chiarelli e il Presidente della Camera di Commercio della Basilicata, Michele Somma, e i rappresentanti di tutte le associazioni datoriali e sindacali.

