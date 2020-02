Si è svolto questa mattina, come da programma, con partenza dalle ore 10,30 presso la chiesa San Paolo di Villalongosi il corteo carnevalesco “Carnevale a Cavallo” che è sfilato per le vie cittadine percorrendo Via Nazionale, Via Annunziatella, Via XX Settembre con arrivo in Piazza Vittorio Veneto.

Diversi i cavalieri grandi e piccoli e maschere spontanee che hanno partecipato all’iniziativa che è stata dalla associazione “Il Vento Barocco” e patrocinata dall’amministrazione comunale di Matera.