L’ordine del giorno del Consiglio comunale di domani raddoppia: da 6 a 12 punti! E sono debiti amari… fuori bilancio!

L’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio comunale di Matera, convocato per domani mercoledì 8 luglio – ore 16,00, e di cui abbiamo dato conto in un nostro articolo di ieri, raddoppia: da sei punti, si passa a dodici. E’ quanto si apprende dalla nota con cui si comunica, per l’appunto, la “integrazione” di ulteriori argomenti su cui la massima assise sarà chiamata a deliberare. E mica si poteva lasciare il palcoscenico tutto al one man show di Augusto Toto? Si scherza, ovviamente. Sarà stata sicuramente una mera dimenticanza il non aver inserito ieri, gli argomenti integrati oggi, considerato che trattasi di atti palesemente noti da tempo. Ma tant’è. E si tratta, per altro, di argomenti di peso. Soprattutto sulle casse comunali, per i tanti soldoni che si dovranno scucire. Infatti, oltre alla ratifica di una deliberazione di variazione al bilancio operata in via d’urgenza dalla Giunta comunale e di una ulteriore modifica al Regolamento comunale dei Servizi per l’Infanzia, il resto consiste nel riconoscimento di ben 4 debiti fuoti bilancio (quindi spese che non sono state previste nelle scritture contabili, ma che bisognerà comunque trovare il modo di pagare) derivanti da altrettante sentenze della magistratura riferite a liti in cui l’Ente ha avuto la peggio. L’entità di questi debiti non viene resa nota, ma dall’odg si evince che trattasi di sentenze che non sono state emanate in questi giorni: solo una è del 2026, due sono del 2025 ed una addirittura del 2012. Meglio tardi che mai. Questo dunque, in sintesi, le nuove questioni, mentre a seguire e per esteso (nella formulazione ufficiale), trovate i nuovi punti integrati. Ed, infine, l’Ordine del giorno complessivo e definitivo così come riformulato.

“Facendo seguito a quanto deciso durante la seduta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari tenutasi in data 30.06.2026, si comunica che l’ordine del giorno del Consiglio comunale indicato in oggetto, convocato con nota prot. 0066677/2026 del 01/07/2026 è integrato con i seguenti punti:

– Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 08 giugno 2026 avente per oggetto: Variazione al bilancio di previsione pluriennale 2026-2028 n. 4 – variazione in via d’urgenza ex art.175 comma 4 e art. 42 del t.u.e.l.

– Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.) – Sentenza numero 75/2026 del Giudice di Pace di Matera.

– Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.) – Sentenza n. 544/2025 del Giudice del Lavoro – Tribunale di Matera.

– Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.) – Sentenza n. 503/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata.

– Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.) – Sentenza n. 28/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata.

– Modifica art. 15, punto 3 del Regolamento comunale Servizi per l’Infanzia, approvato con Deliberazione di C.C. n. 11 del 01/03/2016 e parzialmente modificato con Deliberazione di C.C. n. 54 del 05/08/2016.

L’ordine del giorno, pertanto, risulta riformulato come segue:

1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio);

2. Interrogazioni: A. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Toto avente ad oggetto: “Quali determinazioni urgenti per la gestione del Centro per la Creatività presso l’immobile di Casa Cava”; (Prot. 0025999/2026 del 19/03/2026);

B. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Toto avente ad oggetto: “Quali determinazioni urgenti per il ripristino della sicurezza stradale e per un piano di manutenzione straordinaria per Matera 2026 Capitale della Cultura e del Dialogo”; (Prot. 0027016/2026 del 24/03/2026);

C. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Toto avente ad oggetto: “Stato dell’arte del nuovo Regolamento per l’assegnazione in sub-concessione di immobili ed aree di proprietà dello Stato nei Rioni Sassi e gestione delle sub-concessioni scadute o in scadenza”; (Prot. n. 0028522/2026 del 27/03/2026);

D. Interrogazione a firma del consigliere Toto avente ad oggetto: “Interrogazione comunale su stato dell’iter di valorizzazione e gestione del Castello Tramontano e dei Siti Rupestri urbani”; (Prot. n. 0030380/2026 del 01/04/2026);

E. Interrogazione a firma del consigliere Domenico Bennardi avente ad oggetto: “Interrogazione circa gli interventi su strade rurali, contrade e borghi cittadini e lo stato di attuazione del piano straordinario di manutenzione”; (Prot. n. 0030976/2026 del 02/04/2026);

F. Interrogazione a risposta scritta e orale del consigliere TOTO avente ad oggetto “Inadempienza del Comune di Matera per la realizzazione delle opere di urbanizzazione in via Conversi (Peep San Giacomo) e ritardo nella consegna di 24 alloggi ERP “; (Prot. G. n. 0034521/2026 del 14/04/2026);

G. Interrogazione a risposta scritta/orale del consigliere TOTO avente ad oggetto: “Che fine ha fatto il bando di gestione del MU.DEA.M”; (Prt. G. n. 003887/2026 del 27/04/2026);

H. Interrogazione a risposta scritta/orale del Cons. TOTO avente ad oggetto: “Proroga rinnovo concessioni cimiteriali e stato di avanzamento dei lavori del campo di inumazione presso il Cimitero di C.da Pantanello” (Prt G. n. 0043995/2026 dell’11/05/2026);

3. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 151 dell’08 giugno 2026 avente per oggetto: “Variazione al bilancio di previsione pluriennale 2026-2028 n. 4 – variazione in via d’urgenza ex art.175 comma 4 e art. 42 del t.u.e.l.”

4. Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 160 del 16 giugno 2026 avente per oggetto: “Variazione al bilancio di previsione pluriennale 2026-2028 n. 6. Variazione in via d’urgenza ex articolo 175 comma 4 e articolo 42 del tuel n. 267/2000 e s.m.i.”

5. Variazione al bilancio di previsione pluriennale 2026-2028 n. 5 per applicazione avanzo vincolato per politiche sociali e codice della strada e altre variazioni. Approvazione;

6. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026/2028 – Art. 37 D.Lgs. n. 36/2023 ed aggiornamento DUP – I Integrazione;

7. Adesione alla definizione agevolata (rottamazione quinquies) – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. 199/2025 e articolo 10 quinquies D.L. 38/2026, convertito con L. 88/2026.

8. Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.) – Sentenza numero 75/2026 del Giudice di Pace di Matera.

9. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.) – Sentenza n. 544/2025 del Giudice del Lavoro – Tribunale di Matera.

10. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.) – Sentenza n. 503/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata.

11. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett.a) D.Lgs.n. 267/00 ss.mm.ii. (T.u.e.l.) – Sentenza n. 28/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata.

12. Modifica art. 15, punto 3 del Regolamento comunale Servizi per l’Infanzia, approvato con Deliberazione di C.C. n. 11 del 01/03/2016 e parzialmente modificato con Deliberazione di C.C. n. 54 del 05/08/2016.”