Matera: mercoledì, consiglio comunale con le TOTOInterrogazioni…che non finiscono mai.

Con una nota si informa che il Consiglio Comunale di Matera “è convocato in seduta straordinaria di 1^ convocazione alle ore 16:00 di mercoledì 08 luglio 2026” (ed eventualmente in “2^ convocazione alle ore 16:00 di lunedì 13 luglio 2026”), sempre “presso la Sala Pasolini sita in via Sallustio”. L’ennesima seduta con in primis -all’ordine del giorno- la pratica irrisolta della elezione del Presidente del massimo consesso cittadino, ad uno anno oramai dall’insediamento di quest’ultimo. “Quisquiglie” direbbe Totò. Ma che “quisquiglie” non sono, se solo si volessero rispettare le regole democratiche che ne hanno previsto un ruolo ben preciso, di autorevolezza e garanzia del pluralismo. Si dirà che anche l’oramai stantio “provvisorio” Donato Braia, tutto sommato, non è che sfiguri nel ruolo. Certo. Ma allora lo si investa della carica, se ci sono i numeri per farlo. Lo si affranchi da questa perdurante provvisorietà. E amen. Altrimenti si faccia quello che è richiesto per darvi soluzione: si trovi un candidato che vada bene alla maggioranza (richiesta dalle norme) dei consiglieri. E lo si voti, una volta per tutte. Nel frattempo, non Totò, ma il consigliere TOTO (il maiuscolo non è nostro ma dell’estensore della nota con cui si annuncia la nuova seduta consiliare, che inizia per quattro righe a scriverlo con la sola maiuscola iniziale e poi nelle ultime tre passa, in un crescendo, ad un maiuscolo a tutto tondo), che a tale ruolo fu designato ma mai eletto, continua a rivolgere al Sindaco e alla Giunta una raffica di “interrogazioni” su diversi temi. Ben sette su otto, in questa seduta, sono infatti a sua firma, con il rigore inflessibile di un presidente di commissione d’esame, in analogia a quanto accade nelle scuole in questo scampolo di anno scolastico. Sebbene la nostra fattispecie sembri rientrare nel filone: gli esami non finiscono mai. Questi, in sintesi, gli argomenti delle sue sette interrogazioni: Centro per la creatività di Casa Cava, sicurezza stradale, sub-concessioni nei Sassi, Castello Tramontano e siti rupestri urbani, urbanizzazioni Via Conversi, bando gestione MU.DEA.M, concessioni cimiteriali. L’ottava è a firma dell’ex Sindaco Domenico Bennardi su viabilità urbana anche in contrade e borghi. La seduta è chiamata a votare, inoltre, l’adesione all’ennesima (quinques) rottamazione dei tributi comunali e talune variazioni di bilancio non meglio precisate. Ma ecco a seguire, il testo integrale dei punti all’ordine del giorno (solo il neretto è nostro): “1. Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Comunale (art. 12 dello Statuto ed art. 12 del Regolamento del Consiglio);

2. Interrogazioni: A. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Toto avente ad oggetto: “Quali determinazioni urgenti per la gestione del Centro per la Creatività presso l’immobile di Casa Cava”; (Prot. 0025999/2026 del 19/03/2026);

B. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Toto avente ad oggetto: “Quali determinazioni urgenti per il ripristino della sicurezza stradale e per un piano di manutenzione straordinaria per Matera 2026 Capitale della Cultura e del Dialogo”; (Prot. 0027016/2026 del 24/03/2026);

C. Interrogazione a risposta scritta e orale a firma del consigliere Toto avente ad oggetto: “Stato dell’arte del nuovo Regolamento per l’assegnazione in sub-concessione di immobili ed aree di proprietà dello Stato nei Rioni Sassi e gestione delle sub-concessioni scadute o in scadenza”; (Prot. n. 0028522/2026 del 27/03/2026);

D. Interrogazione a firma del consigliere Toto avente ad oggetto: “Interrogazione comunale ”; (Prot. n. 0030380/2026 del 01/04/2026);

E. Interrogazione a firma del consigliere Domenico Bennardi avente ad oggetto: “Interrogazione circa gli interventi su strade rurali, contrade e borghi cittadini e lo stato di attuazione del piano straordinario di manutenzione”; (Prot. n. 0030976/2026 del 02/04/2026);

F. Interrogazione a risposta scritta e orale del consigliere TOTO avente ad oggetto “Inadempienza del Comune di Matera per la realizzazione delle opere di urbanizzazione in via Conversi (Peep San Giacomo) e ritardo nella consegna di 24 alloggi ERP “; (Prot. G. n. 0034521/2026 del 14/04/2026);

G. Interrogazione a risposta scritta/orale del consigliere TOTO avente ad oggetto: “Che fine ha fatto il bando di gestione del MU.DEA.M”; (Prt. G. n. 003887/2026 del 27/04/2026);

H. Interrogazione a risposta scritta/orale del Cons. TOTO avente ad oggetto: “Proroga rinnovo concessioni cimiteriali e stato di avanzamento dei lavori del campo di inumazione presso il Cimitero di C.da Pantanello” (Prt G. n. 0043995/2026 dell’11/05/2026);

3. Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 160 del 16 giugno 2026 avente per oggetto: “Variazione al bilancio di previsione pluriennale 2026-2028 n. 6. Variazione in via d’urgenza ex articolo 175 comma 4 e articolo 42 del tuel n. 267/2000 e s.m.i.”;

4. Variazione al bilancio di previsione pluriennale 2026-2028 n.5 per applicazione avanzo vincolato per politiche sociali e codice della strada e altre variazioni. Approvazione;

5. Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026/2028 – Art. 37 D.Lgs. n. 36/2023 ed aggiornamento DUP – I Integrazione;

6. Adesione alla definizione agevolata (rottamazione quinquies) – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. 199/2025 e articolo 10 quinquies D.L. 38/2026, convertito con L. 88/2026.

Si comunica, infine, che viene garantita la pubblicità della seduta consiliare mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://comune.matera.it/novita/nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera/.” (Foto di copertina generata con AI)