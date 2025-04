FP Cgil: bene la previsione della stabilizzazione di 6 unità al Comune di Matera

La FP CGIL Matera, con una nota a firma del segretario generale Massimo Cristallo, esprime “grande soddisfazione per la decisione del Commissario Straordinario di includere le prime 4 stabilizzazioni degli assistenti sociali e quelle dei 2 precari del PNRR, nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 del Comune di Matera. Una misura concreta, sollecitata e auspicata da tempo dalla scrivente organizzazione sindacale con richieste formali, per garantire stabilità occupazionale, che si è concretizzata con l’approvazione della delibera del Commissario Straordinario con i poteri della giunta n. 161 del 10/04/2025 avente ad oggetto “PIAO Triennio 2025-2027 – I Modifica ed Integrazione – (Piano triennale del fabbisogno del personale, Sottosezione 3.3 della sezione 3 “Organizzazione e Capitale Umano)”. Il Settore Politiche Sociali del Comune di Matera, attualmente composto da 11 assistenti sociali, di cui 9 a tempo determinato, si trova ad affrontare un carico di lavoro gravoso, gestendo migliaia di interventi annuali. L’inserimento dei professionisti nel PIAO rappresenta un passo fondamentale per riconoscere il valore del lavoro degli assistenti sociali e garantire un servizio di qualità alla comunità. Altrettanta soddisfazione viene espressa anche per l’inserimento nel PIAO delle progressioni verticali in deroga. Uno strumento che consentirà un avanzamento di carriera a quei lavoratori in possesso di specifici requisiti. La FP CGIL continuerà a monitorare l’implementazione di quanto previsto nel PIAO ea lavorare per il miglioramento delle condizioni lavorative di tutti i dipendenti del Comune di Matera.”

