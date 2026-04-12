Decennale da ”Vescovo” per don Pino, in cattedrale a Matera

E’ rimasto legato a Matera e alla sua diocesi e tanto affetto continua a essere ricambiato dalla comunità locale,tant’è che mercoledì 15 aprile alle 19.00 don Pino che attualmente è arcivescovo di Cesena e Sarsina sarà a Matera per celebrare i 10 anni dalla ordinazione a Vescovo. Naturalmente in cattedrale, con mons Benoni Ambarus, durante la celebrazione della Messa. E qui i ricordi vanno indietro nel tempo, a quel 2 aprile 2016, dopo la nomina ad Arcivescovo della diocesi di Matera-Irsina avvenuta il 12 febbraio 2016. La consacrazione avvenne a Crotone, dove don Pino iniziò il suo ministero pastorale. Il 16 aprile, accompagnato dai parrocchiani calabresi, l’arrivo a Matera dove il 16 aprile cominciò il ministero pastorale.E qui parlano le tante pagine di storia, di amicizia, di impegno in tanti momenti difficili per la comunità locale ma anche di felicità con la visita di Papa Francesco in occasione del congresso eucaristico nazionale che si tenne da 22 al 25 settembre 2022, sul tema “Torniamo al gusto del pane. Per una Chiesa eucaristica e sinodale”. E quel pane continua a unire Don Pino alla comunità materana. Auguri. C’è ancora tanto da fare…