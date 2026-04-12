Trump offeso con l’Iran che rifiuta le sue condizioni, decide di fare il casellante di Hormuz

Lo Stretto di Hormuz era aperto e il petrolio fluiva normalmente verso tutte le destinazioni. Poi sono arrivati Trump e il suo complice israeliano ad attaccare illegalmente l’Iran e lo stretto è stato chiuso. Con tutte le conseguenze che si stanno riversando sulle nostre economie e vite quotidiane. Basterebbe questa elementare verità per dare un calcio nel sedere ai due artefici di questo disastro e dirgli di smettere. Invece si nicchia, non si ha il coraggio di condannare i responsabili (tranne eccezioni come Sanchez) e si rimane in balia degli umori del Presidente USA che -dopo il prevedibile fallimento dell’incontro per trattare con l’Iran- annuncia il blocco di quel poco di petrolio che l’Iran consentiva di transitare. Trump ha infatti annunciato su Truth: “Ho ordinato alla nostra Marina di individuare e intercettare ogni imbarcazione nelle acque internazionali che abbia versato un pedaggio all’Iran. Nessuno che paghi un pedaggio illegale avrà libero transito in mare.” Insomma la Marina USA installerà una specie di casello marittimo per controllare chi paga o non paga il pedaggio. Ci sarebbe da ridere se la situazione non fosse tragica. Ma “Non ci resta che piangere” come recita il titolo del film di Troisi in cui c’è la esilarante scena del “fiorino” di quel film di Troisi. Sperando che ce la caviamo in qualche modo.

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