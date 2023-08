Dalla Spagna si vede ancor di più…il degrado della sanità materana, ma anche da qui.

“Sono a Valencia in Spagna, appena uscita dall‘ ospedale pubblico“…è l’incipit di un lungo ed articolato post che ha pubblicato ieri, sulla propria bacheca facebook, la materana Chiara Saponaro in cui racconta l’esperienza appena vissuta nel pronto soccorso iberico e ne trae calzanti riflessioni che evidenziano -ancora una volta se ancora ce ne fosse bisogno- le enormi differenze con la sanità italiana, e quella materana nello specifico, in permanente declino. Ci è sembrato opportuno rilanciarlo (lo leggerete integralmente più avanti) per l’acutezza delle riflessioni che ben si intrecciano con la nostra esperienza di questa mattina all’ospedale Madonna delle Grazie, in occasione della nostra abituale ciclica donazione di sangue da socio Avis. Brave le infermiere che hanno trovato la vena al primo tentativo (a differenza dell’esperienza raccontata più avanti, a me questa operazione è sempre filata liscia). Parliamo al plurale perchè, da un anno circa, per donare in questo ospedale serve un doppio prelievo. Quello preliminare per la effettuazione dell’ Emocromo (o esame emocromocitometrico) e poi quello successivo per la donazione vera e propria. Perchè? Perchè è da un anno che l’apparecchio che consentiva agli operatori di effettuare questo esame, velocemente, con una impercettibile micropuntara sul dito, ci dicono è rotta…e da allora non è stata mai sostituita. Normalmente sarebbe da considerare una cosa incredibile, invece si palesa solo come uno dei tanti piccoli/grandi indizi (come il bar mai più riaperto) che confermano lo scivolamento verso un sostanziale smantellamento di questo nosocomio e che le lotte messe in campo negli ultimi mesi, come testimonia lo striscione che campeggia di fronte all’ingresso, sembrano non avere fermato. Una sanità che -solo qualche giorno fa- tramite Cup hanno informato il richiedente che una risonanza ad una ragazza (che le strutture private ti dicono sia meglio effettuare in ospedale) è possibile… ma nel giugno 2024. Aggiungendo, però, subito dopo che in intramoenia (a pagamento dunque, nella stesso ospedale materano) è possibile farla anche solo dopo due giorni. Una bella beffa per chi non può permetterselo, una rapina per chi pagando già con le proprie tasse la sanità, dovrà fare lo sforzo economico imposto perchè quell’esame è necessario effettuarlo in fretta. Una conferma, anche qui, di come la sanità pubblica italiana, così tanto invidiata nel mondo, stia diventando sempre più un bel ricordo essendo essa stata da decenni, scientemente, consegnata non solo al privato esterno -che oramai sta prendendo il sopravvento (vedi il peso oramai raggiunto anche in Basilicata, al punto che se si blocca manda in tilt il sistema), ma anche a questa forma legalizzata di “speculazione” interna da parte di personale medico a cui viene consentito di lucrare nella struttura di cui sono dipendenti. Invece di utilizzarlo -ovviamente pagandolo per questo extra impegno- per abbattere le famigerate liste di attesa, senza scaricarne il peso sugli utenti. Ma tant’è. E il futuro non promette nulla di buono se, a fronte di quanto segnalato persino dall’assessore regionale alla sanità Fanelli qualche tempo fa (https://giornalemio.it/politica/fanelli-i-soldi-per-la-sanita-lucana-sono-pochi-il-governo-ne-assegni-altri/) circa la insufficienza delle risore, dal governo arrivano oramai-con la prossima legge di bilancio- solo notizie di tagli, tagli e ancora tagli….compresa la sanità.

Ma, ecco a seguire il racconto e le riflessioni di Chiara Saponaro circa la sua esperienza a caldo vissuta in un ospedale spagnolo e che vale la pena di leggere sino in fondo. “Sono a Valencia in Spagna, appena uscita dall‘ ospedale pubblico. Arrivo al pronto soccorso per angioedema autoimmune al viso. Nessuno poteva visivamente constatare l’ urgenza (avevo la mascherina),immediatamente vengo assistita. Mi dicono di aspettare in sala d’ attesa, siamo in tanti . Tra me e me penso che ci vorranno ore perché tutti possano ricevere le cure adeguate. Il suono dello scorrere dei numerini a noi assegnati mi colpisce , è molto veloce va quasi di pari passo al mio respiro. La gente va e viene, gli infermieri accolgono con gentilezza tutti accompagnandoci nei “box “ a noi pertinenti. In dieci minuti sono nella mia stanza con una dottoressa e una infermiera, dopo 20 minuti ho già le mie flebo. “Che strano”, mi dico, “mi hanno anche trovato la vena al primo tentativo”! L’ ultima volta a Matera mi hanno massacrato entrambe le braccia per le vene a dir loro “non facilmente visibili”. Mi spostano in un’ altra saletta insieme agli altri assistiti. Ogni cinque minuti il personale medico passa per informarsi sulla nostra salute. Poiché “ straniera” mi affiancano un medico e un’ infermiera che parlano inglese. Dopo due ore ( il tempo del monitoraggio necessario affinché il mio viso si sgonfiasse) mi controllano e consegnano il referto. Nel comunicarmi il congedo è presente di proposito, un infermiere che parla italiano qualora mi occorresse la traduzione. Ripenso al pronto soccorso di Matera…trattengo i commenti persino tra i miei pensieri. Non sono in Islanda o in Svezia, sono in Spagna un Paese che nonostante il debito pubblico sceglie evidentemente politiche diverse sulla sanità, sull’ educazione, sulle disuguaglianze , sul lavoro. Non voglio generalizzare, non so se questo ospedale sia uno dei migliori in Spagna o è stata solo fortuna. Soprattutto non è e può essere una critica ai singoli medici o infermieri italiani.

Forse, questo felice episodio è la giusta occasione per condannare il nostro sistema italiano allo sfascio, soprattutto al sud e a Matera. Viviamo ancora nello strascico dell’ età dell’ oro della sanità italiana, lentamente lasciata morire sotto il chirurgico movimento centrale che, sempre di più, si adegua al disgustoso modello americano e privato. Avere un ospedale pubblico, una sanità pubblica che funzioni, che ti salvi la vita, è un DIRITTO non un sogno utopico e vi sembrerà strano ma da qualche parte è una REALTÀ. Viviamo in un “ Paese democratico” e non è pensabile che universalità, l’uguaglianza ed equità, i princìpi fondamentali del SSN, e della nostra costituzione siano stati traditi.

Da due anni viaggio moltissimo e il discorso sistemico sui tagli al pubblico andrebbe inserito in un contesto più ampio che concerne tutte le politiche democratiche volte al benessere di tutti e tutte che va dalla sanità alle politiche sul lavoro, al reddito minimo, ai salari, le disuguaglianze economiche sociali , “di genere “… ecc ecc Siamo così da tanti anni abituati e alienati al declino che non abbiamo più coscienza di noi stessi, dei nostri diritti e del nostro benessere fisico, sociale ed emotivo. É questa demotivazione, questo estraniamento da noi stessi quello che più mi fa pensare e sdegnare. Dopo la pandemia, le disuguaglianze e la povertà sono aumentate e le politiche, insufficienti e mal gestite, non cambiano il paradigma che crea e mantiene la crisi. L’emergenza COVID-19 ha ancor di più indebolito il SSN, la cui decadenza ormai perdura da oltre 10 anni per molteplici ragioni: imponente sotto-finanziamento, carenza di personale, assenza di investimenti, incapacità di ridurre le diseguaglianze, inesorabile avanzata del privato. La Sanità pubblica vive in perenne “codice rosso”. La nostra unica forza è esserne consapevoli e lottare insieme. Urge una sorta di autocoscienza universale che ci ricordi che siamo tutti e tutte esseri umani e non parti reificate di un sistema distorto, distopico, ineguale e disumano che vende al miglior offerente di mercato l’umanità, la Natura tutta e i suoi preziosi equilibri.

La fondazione Gimbe ci ricorda che in 10 anni (2011-2021), in Italia, sono stati chiusi il 12% degli ospedali. In un solo anno sono stati eliminati quasi 21.500 posti letto, incrementati -solo- per affrontare i mesi più duri della pandemia. Mancano più di 30mila medici specialisti ospedalieri. Nei Pronto Soccorso da gennaio a luglio 2022, si sono dimessi 600 camici bianchi circa al Mese. Al Sud la situazione è ancora più grave. Il contesto di enormi disuguaglianze regionali in termini di prestazioni essenziali di assistenza e conseguente migrazione sanitaria è ormai ampiamente riconosciuto e documentato. L’analisi della mobilità sanitaria documentata da GIMBE evidenzia la capacità attrattiva delle Regioni del Nord e la fuga dalle Regioni del Centro-Sud. In dieci anni 2010-2019, 13 Regioni, quasi tutte del Centro-Sud, hanno accumulato circa 14 miliardi di euro di saldo negativo (i primi quattro posti per saldo positivo si trovano sempre le tre Regioni che hanno richiesto le maggiori autonomie: Lombardia (+€ 6,18 miliardi), Emilia-Romagna (+€ 3,35 miliardi), Toscana (+€ 1,34 miliardi), Veneto (+€ 1,14 miliardi). Questi dati confermano le persistenti diseguaglianze tra i nostri sistemi sanitari regionali, in particolare un divario strutturale tra il Nord e il Sud del nostro Paese che compromette l’equità di accesso ai servizi. Se malauguratamente passasse l’attuazione di maggiori autonomie che toccano anche la sanità, non potremo che amplificare e legittimare ufficialmente le inaccettabili fratture tra Nord e Sud, violando il principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini nel diritto alla tutela della salute. Dobbiamo lottare perché la sanità italiana resti pubblica e dobbiamo lottare ancora di più perché resti democratica e eguale in tutta Italia e a maggior ragione dovremmo comprenderne le cause e ancor prima esser coscienti dei nostri diritti e del sistema omicida che li stritola e manipola in favore di una economia venduta al mercato e al privato.