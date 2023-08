Fanelli: i soldi per la sanità lucana sono pochi, il governo ne assegni altri.

“La Conferenza delle Regioni, tenutasi a Roma lo scorso martedì 1° agosto, ha raggiunto l’Intesa circa la ripartizione del Fondo sanitario nazionale per il 2023 che ammonta complessivamente ad oltre 120 mld di euro. Per la Basilicata, la quota 2023, supera di 14 mln quella dell’anno precedente.” È quanto fa sapere in una nota l’assessore alla Salute e Politiche della Persona, Francesco Fanelli presente ai lavori della Commissione Salute che però aggiunge che ciò non basta a pareggiare i conti, chiede -pertanto- più soldi al governo e nel frattempo annuncia la “razionalizzazione della spesa” e un “contenimento della mobilità” verso altre regioni. Insomma, brutte notizie per i pazienti lucani. Infatti scrive Fanelli: “Possiamo ritenerci parzialmente soddisfatti del risultato raggiunto Attraverso un atto di grande responsabilità e di sinergia delle Regioni, abbiamo approvato la ripartizione del Fondo sanitario nazionale per 2023, fermo restando la necessità condivisa di individuare risorse aggiuntive da parte del Governo, per un ulteriore finanziamento dei Sistemi Sanitari Regionali e per poter dunque, assicurare i livelli essenziali di assistenza ai cittadini.” Infatti, conclude Fanelli: “Pur esprimendo soddisfazione per l’incremento delle risorse rispetto al 2022, i nuovi criteri di riparto non consentono l’integrale copertura della spesa sanitaria regionale anche in ragione dell’incremento dei costi di approvvigionamento energetico, di quelli relativi agli oneri contrattuali ed inflativi. In attesa che il Governo dia seguito alle nostre richieste, saremo impegnati in politiche di razionalizzazione della spesa in accordo con le aziende sanitarie lucane e in azioni di contenimento della mobilità passiva per assicurare il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario del Servizio Sanitario Regionale”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.