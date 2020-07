Venerdì 17 luglio. E a Matera la storia si ripete e il Lago di via Cererie, segnalato da un cartello di pericolo allagamento, ricompare quando la pioggia è abbondante. I tombini e canali di raccolta, progettati in maniera inadeguata durante la Prima Repubblica. non ce la fanno e gli automobilisti ignari del pericolo rischiano di impantanarsi. Ci pensano di volta in volta una pattuglia della polizia stradale o della Polstrada, che ha la caserma a pochi metri, a segnalare o a soccorrere chi è finito in panne. A volte arrivano anche i vigili del fuoco. Di progetti e interventi per rimediare nemmeno l’ombra. Eppure giusto oggi il consiglio comunale ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche. Altre priorità. E non c’è nulla nemmeno nel Bando Periferie che prevede la riqualificazione di strade e marciapiede per metà, sottolineamo questo aspetto, del rione Piccianello. Le opere, per oltre 800.000 euro, riguarderanno il tratto compreso tra via Marconi e via Nazionale oltre alla piazza a ridosso della scuola elementare e della ”villetta” annessa allo stadio.Per l’altra metà se ne occuperà, forse la futura amministrazione comunale, magari a valle degli interventi per due opere – entrambe private- di essere cantierizzate. Alla prossima pioggia con il Lago di via Cererie.