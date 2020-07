Il consiglio dei ministri ha stanziato i primi 8,2 milioni d’euro per la frana di corso Vittorio Emanuele. “Si tratta d’una prima parte – ha annunciato fra le altre cose il sindaco di Pomarico, Francesco Mancini – perché il progetto completo è di circa 18 milioni d’euro”.

Con la solita diretta facebook, il primo cittadino di Pomarico ha reso noto dell’ufficialità del provvedimento adottato il 15 luglio scorso durante la riunione n. 56 del consiglio. Si comincerà nella prima fase con la demolizione fabbricati irrimediabilmente compromessi, sgombero delle macerie e messa in sicurezza dell’area post-demolizione; un piano ampiamente annunciato, più volte anche nell’ultimo periodo. Che fa partire le operazioni di contrasto reale alle conseguenze di frana e cedimenti di 25 e 29 gennaio 2019, interessante corso Vittorio Emanuele, rampa san Rocco e via Spartivento.

Mancini ha ricordato anche che a questo sono stati aggiunti dal Comune di Pomarico la realizzazione del rilevato, allontanamento delle acque e altri lavori a monte della frana stessa: “Per creare un adeguato margine di sicurezza alle costruzioni che non verranno demolite”. A garanzia di rientro delle persone nelle abitazioni e il collegamento viario interrotto in seguito al fenomeno. Altrimenti non seppur dove possibile non si sarebbe potuto rientrare fino all’ottenimento del finanziamento specifico utili all’attuazione di questi ulteriori lavori. Dalla riduzione del rischio residuo, insomma. Alla messa in opera di paratie, ricostruzione del versante franato ecc.

Fra le altre cose, sono stati finanziati i contributi per l’autonoma-sistemazione. Anche dunque per recuperare le somme arretrate. Nei giorni scorsi, poi, erano state inviate ai cittadini interessati i modelli ulteriori da compilare al fine d’ottenere i risarcimenti previsti. Somme che dovrebbero essere messe a disposizione dei beneficiari entro fine anno. Nuovamente, comunque, il sindaco Mancini ha rimembrato come la frana “ha naturalmente preso circa 7 mesi per l’assestamento e per la fare i progetti, da quello di rimozione, è stato necessario fare prelievi monitoraggi e altre rilevazioni”.

Per Mancini il primo cerchio s’è chiuso, e nei tempi giusti. L’ultimo impegno del sindaco è quello di far conoscere alla cittadinanza, a breve, l’intero progetto. Dopo l’attesa, i primi passi reali si concretizzeranno. In una situazione di certo difficile, resa ancor più difficile da tante contingenze. L’annotazione principale rimane però sempre una. La stessa.

In tutto il percorso, l’impegno costante e l’attenzione della dipartimento della Protezione civile nazionale della Presidenza del consiglio dei ministri sono stati un valore aggiunto. Una garanzia assoluta di professionalità e il principale strumento necessario all’ottenimento di questi primi risultati. Il primissimo atto formale dentro la zona rossa, avrà la valenza della messa in posa della prima pietra d’un’edificazione strategica. Come fare una diga obbligatoria nella terra libera di corso Vittorio Emanuele.