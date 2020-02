Riceviamo e pubblichiamo volentieri a seguire, al fine di favorire una risposta da parte di chi di dovere e magari la rimozione del problema, la segnalazione che segue e che riferisce di una barriera architettonica “creata” per qualche esigenza non nota e apparentemente illogica.

Buongiorno.

Segnalo un enorme barriera architettonica realizzata appositamente nel pieno centro di Matera, tra via roma e piazza vittorio veneto. L’enorme blocco di cemento è stato collocato su disposizione del Comune, in quanto facente parte di lavori pubblici e sembra fatto apposta per impedire il transito di disabili, carrozzine e passeggini nella più totale violazione delle norme urbanistiche, violate dallo stesso Comune, davvero imbarazzante per una capitale europea della cultura.

Ripeto, il macigno è stato collocato in quella maniera su disposizione del Comune in quanto rientrante nella realizzazione di opere pubbliche.

Vedere foto allegata.

Distinti saluti.

Ing. Nicola Plasmati