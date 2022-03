Nella mattinata di oggi 21 marzo 2022, il Sindaco di Matera Domenico Bennardi, ha organizzato un incontro urgente con Invitalia per fare il punto sui cantieri in cui l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, di proprietà del Ministero dell’Economia è stazione appaltante. Alla riunione ha preso parte anche il direttore lavori, il RUP Invitalia, l’assessore Sante Lomurno e il dirigente alle opere pubbliche del Comune di Matera, Ing. Demarco.

“Ho voluto sollecitare nuovamente la ripresa dei cantieri, – scrive in una nota Bennardi – soprattutto quello di Agna Le Piane, dove è fondamentale che la ditta esecutrice o la stessa agenzia coinvolga un agronomo che possa verificare lo stato di salute degli alberi eventualmente da abbattere con ripiantumazione per questioni di sicurezza, oppure da spostare o mantenere. La ripresa del Cantiere di Agna Le Piane è importante anche per l’ordinaria ripresa delle attività e delle funzioni religiose condotte dalla Chiesa di Sant’Agnese.

Anche per il parco del quartiere di Arco – Acquarium “Vezzoso” ho chiesto massima sollecitudine. I lavori erano stati bloccati a causa di vari intoppi, come il covid che aveva coinvolto molte maestranze ma soprattutto a causa di alcune modifiche in corso d’opera richieste dall’amministrazione comunale, tra queste la creazione di un’area giochi per bambini, ricavando delle economie e la salvaguardia del muretto a secco come simbolo di ruralità materana.

L’area giochi a cui tenevo particolarmente, sarà realizzata e non era prevista nel progetto originale, mentre il muretto sarà smontato, messo in sicurezza e rimontato con lo stesso materiale ad un’altezza più bassa per permettere di coprire buona parte del perimetro. Ora l’obiettivo è chiudere la perizia con queste varianti nel più breve tempo possibile.

Per entrambi i cantieri potrebbe trattarsi di qualche giorno, hanno assicurato i rappresentanti di Invitalia. Era opportuno arrivare ad un accordo per non avere un area poco utile alla socialità e allo svago per i bambini.

Teniamo molto alle periferie della città, per troppi anni abbandonate a loro stesse, il problema è recuperare il tempo perso, la stessa area dove sta per sorgere il parco Vezzoso era una discarica a cielo aperto per anni, le criticità sono tante ma cercheremo di affrontarle gradualmente tutte nei tempi giusti e con le risorse adeguate.

In questa direzione va la restituzione alla città dell’area giochi di Via Sallustio con area giochi e area sport, risolta una annosa questione che ha tolto da un limbo amministrativo un’area ricavata grazie ad un permesso a costruire convenzionato.