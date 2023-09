“Non son degno di te”.Con Morandi che canta e Imma con la libidine alle ginocchia.

E la nota canzone del Gianni nazionale, cantata anche alla ”incredula” mamma dell’arrembante e tormentato sostituto procuratore della Repubblica di Matera, nella prima puntata ” Lontano dal cuore” della terza serie della fiction di Rai Uno” Imma Tataranni” ,diretta da Francesco Amato. ,ha finito con l’essere il filo conduttore di una storia, che fa emergere debolezze e improvvisi colpi del destino (il risveglio dal coma del maresciallo Calogiuri) nel rapporto della Pm con il marito Piero. E quest’ultimo le tenta tutte ( prendendosi anche cazzotti in una palestra di boxe) dopo la partenza della figlia per Napoli, dove studierà lingue orientali, pur di aver momenti di intimità con Imma che con gli ormoni del desiderio a mille…non può che esclamare : ” Ho la libidine sotto le ginocchia…



” Sembrava fatta, ma a rompere l’idillio è la suocera, che si fa trovare proprio davanti alla porta di casa…per piangere la partenza dell’amata nipote. Una jella, e qui ci sarebbe voluto l’abitino di Colobraro, per sconfiggere il malocchio…E nè serve il premio ritirato alla Hall Fame del Liceo Classico, per ritirare un premio, e con una battuta polemica verso quante pensavano che avesse dimenticato i colpi bassi del passato. Imma non è cambiata e quando il barometro della ”capa gira” segna tempesta è bene stare al riparo dalla Pm, Procuratore della Repubblica compreso. E non basta la simpatia e il clamore dei fans di Gianni Morandi, ospite in un residence dei rioni Sassi, per canticchiare il motivo giusto ( Non son degno di te, ci sta tutto) quando si ha a che fare con stranezze dell’omicidio dell’imprenditore materano Giuseppe Antezza, trovato cadavere in piscina dall’amico e cantante di Monghidoro nella Città dei Sassi per un concerto.



Amicizia o no anche Morandi deve raccontare come sono andate le cose. Sul posto, naturalmente l’anatomopatologo dottor Taccardi ( Carlo De Ruggieri )e il maresciallo Lamacchia ( Nando Irene) per una dritta sulle indagini. E qui viene fuori un mondo di situazioni contorte, con una nota cantante lirica materana (Angela Bianco che vive a Milano) ma senza una lira…e che il defunto aveva aveva promesso di sposare, poche ore prima di morire. Un figlio non citato nel testamento del quale sarebbe dovuto essere beneficiario, un amministratore tutto fare nato da una relazione extraconiugale e che ha le mani in pasta in vicende immobiliari da concessioni e subconcessioni da chiudere ”a tutti i costi”. Come quella nei confronti di Uli, Ulrich Bonhof,un ”figlio dei fiori” tedesco finito nei Sassi per vicende legate alla morte di un precettore ebreo collaboratore con i nazisti. La sua abitazione del resto sembrava un negozio di modernariato dove il disordine e di casa e la sua familiarità con il topicida, legato al suo lavoro di derattizzatore, incute più di qualche sospetto.



Del resto Antezza, prima di morire aveva consumato, un ‘mouse cocktail’ un mix di liquori al topicida. E di tope e roditori da chat si parla nel fascicolo dei cuori infranti e dei tradimenti nei pettegolezzi della cancelleria del tribunale, con la responsabile dell’archivio abbandonata dal marito, dopo che quest’ultimo si era iscritto in una chat per cuori solitari. Il nome? ”I Cupido”, un nome che è tutto un programma tanto da intrigare Diana, la stretta collaboratrice della Pm. La curiosità è donna e prima o poi potrebbe accadere, con Cupido tentatore…che dal reparto di rianimazione dell’Ospedale ”Santa Maria” delle Grazie (una benedizione ci vorrebbe anche al nostro…) , dove è ricoverato il maresciallo Calogiuri ferito durante l’attentato mortale al faccendiere Saverio Romaniello, lancia messaggi in codice a chi vuol capire…Cosi Imma Tataranni continua a fargli visita nella speranza che si svegli dal coma e ci va anche il maresciallo Lamacchia che, a furia di insistere riesce nel miracolo…e la cosa è motivo di vanto in città. Notizia attesa. Con la Pm, accompagnata dal marito Piero, che ricorda al giovane maresciallo che dovrà deporre davanti al magistrato della Direzione distrettuale antimafia sui ”perchè? e i per come?” abbia violato la consegna. Interrogatorio che avverrà, ma con un maresciallo cambiato nel modo di pensare e di fare, annunciando che avrebbe perseguito la ” Verità”. Quale? Nubi all’orizzonte vista la ”amnesia retrograda transitoria” descritta dai medici.



Malattie e colpi di testa a parte, c’è da risolvere il caso Antezza (quanti omonimi a Matera e nel resto del Paese) e i nodi che vengono al pettine, con un piccolo ma prezioso suggerimento del ”figlio dei fiori ” Uli sul ruolo dell’amministratore Gabrielli…quel ”figlio” anonimo, figlio della guardarobiera Cantatore, mai sposata , vissuta all’ombra dell’imprenditore. Antezza si era deciso a sposare una cantante di grido e di fatto, conosciuta in gioventù, dimenticando quella di cognome.. che gli aveva dato un figlio…Chi non risica non rosica e, come i topi, finisce avvelenato con il topicida. Ma al cuore e agli interessi non si comanda e ritornano le note del Gianni nazionale. Non son degno di te… con un selfie che la pm non rinuncia a farsi scattare da una signora di passaggio in via San Biagio (Anna Dan moglie di Morandi) , insieme al cantante, tenendo in mano un mazzetto di asparagi per una frittata. Ottima. A lunedì, per la seconda puntata, con una storia ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia .