Meglio tardi…Ma parliamo volentieri del programma 2021 dei ” Suoni della Murgia”. La rasssegna internazionale di Musica popolare giunta alla XX edizione e che ogni anno presenta novità interessanti, con gruppi musicali e di danza che si esibiscono- lo leggerete nella locandina- nelle diverse località di un Parco e di un’area che per orogenesi, storia, cultura e tradizioni è in continuità con le vicine province di Matera, Bari naturalmente e Taranto. La Murgia è la murgia…con i canti della tradizione, il suono di campane, campanacci, tamburelli l’aroma di quella prelibatezza . post mietitura che è la pecora alla rizzola, alla pignata con le sfumature di sapori. Doverose divagazioni a parte vi segnaliamo i prossimi appuntamenti, che annoverano le piacevoli incursioni dei Uaragniaun. Una pietra miliare nella ricerca e nella produzione della musica popolare altamurana e della murgia.



17 agosto · ore 21.00

Agriturismo Murà, Altamura (BA)

L‘ESCARGOT e Rebecca FORNELLI in concerto

20 agosto · ore 20.30

Cattedrale Gravina in Puglia (BA)

Marco AMBROSINI e Eva Maria RUSCHE

presentano il nuoco cd “Alfedan”

21 agosto · ore 20.30

Dimora Cagnazzi, Altamura (BA)

Maria MORAMARCO

aspettando “Stella ariènte”

22 agosto · ore 20.30

Dimora Cagnazzi, Altamura (BA)

Concerto di Riccardo TESI e BANDITALIANA

A seguire incursione Uaragniaun

5 settembre · ore 20.00

Fattoria didattica La Valle degli Asini, Lamacarvotta Laterza (Ta)

Concerto SOSSIO Banda

Vincitore del contest MARE APERTO organizzato

dall’ associazione culturale MANIGOLD