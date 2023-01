Cava del Sole? ” Chiarezza e Datevi una mossa …”

Sintetizziamo cosi gli interrogativi e la richiesta che Pio Abiusi, “assessore alla trasparenza senza portafoglio…di Basilicata”, su una delle tante questioni che lo hanno visto prendere carta e penna, ma anche farlo a voce, e scrivendo ad amministratori locali e istituzioni chiamate a tutelare e a monitorare beni e risorse comuni. Tra queste la Cava del Sole dove si sta preparando la nuova stagione di concerti all’aperto. L’area, come riportato all’articolo 3 del contratto di comodato d’uso dell’immobile di proprietà comunale,siglato nel 2018 tra Comune di Matera e Fondazione ” Matera-Basilicata 2019”, ha durata di” quattro anni e otto mesi e cioè fino al termine fissato dall’articolo 20 dello Statuto della Fondazione a al 31 dicembre 2022 a decorrere dalla stipula del contratto di comodato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1809 del Codice civile”. E’ escluso il tacito rinnovo. Finora non ci sono state novità, anche in relazione alle tormentate vicende della Fondazione, che ha registrato il nuovo Statuto ( non ancora pubblicizzato) il 27 dicembre scorso. Abiusi, nelle dettagliate osservazioni prodotte finora in varie sedi, ricorda contenuti e prescrizioni di una conferenza dei servizi istruttoria indetta dal Comune il 16 novembre 2017 – che confermò come la struttura debba essere amovibile- e quella decisoria del 27 febbraio 2018 con parere favorevole indicato nella valutazione di incidenza ambientale (V.inc.a). Prescrizioni, rilasciate dall’Ufficio di compatibilità ambientale della Regione Basilicata, che ”non sono state del tutto attese” . Questioni di diversa tipologia e normativa che appartengono al passato, ma puntualmente sollevate su diversi aspetti normativi e autorizzativi. Il 2022 si è concluso, ma la questione non è stata risolta e alla Cava del Sole non si sono ancora ascoltate le voci da via Aldo Moro e da via La Vista,sedi di Comune e Fondazione. Servono una data e direzione artistica, con uno spartito per ” Cava e Sole” in chiave di Sol.



Validità temporale della valutazione appropriata

(dopo il 13 marzo senza rinnovo Vinca non si puo’ procedere)

La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale

l’autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più

breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati,

o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali

pluriennali (es. AIA, AUA, etc.). Nei casi di procedura integrata VIA-VIncA, si applica quanto previsto

dall’art. 25, comma 5 del D.lgs 152/2006 e s.m.i..