Galella: non cumulabilità con RdC per platea ex RMI? Colpa del governo!

Con un lapidario, laconico ed astruso (ai più) comunicato stampa, l’assessore allo Sviluppo economico e lavoro della Regione Basilicata, Alessandro Galella, prova a liquidare la piccata e puntuale denuncia di Filippo Arbace Zingariello – Presidente dell’Associazione “Comitato Lucano RMI” (https://giornalemio.it/politica/la-regione-basilicata-scarica-circa-1400-famiglie-rmi-elargendo-incertezza/) che accusava la Regione di impedire “ai beneficiari del RMI di integrare il “minimo reddito” (550 euro anche a famiglie di quattro persone magari una locazione da sostenere) con un ulteriore sussidio derivante al RDC, che pagati fitto e bollette consente di acquistare il minimo per sfamarsi.” In sostanza, dice, è vero che c’è la “non cumulabilità” ma la colpa non è nostra, ce lo chiede il governo di Roma, la norma l’abbiamo dovuta inserire dopo interlocuzioni con il “Mef (Ministero dell’economia e delle finanze) ed il Mase (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica)”. Come se buttare la palla nella metacampo del governo, possa deresponsabilizzare la giunta regionale….sebbene indossino la maglietta della medesima squadra: quella del centro destra!

Ma ecco la prosa di Galella: “In riferimento alla Deliberazione di Giunta n.874/2022 con cui si proceduto ad approvare la scheda progettuale ‘Azioni di inclusione socio-lavorativa platea ex Rmi’, si precisa che è stata finanziata nell’ambito delle risorse di cui all’art. 45 della Legge n.99 del 23 luglio 2009. A seguito di interlocuzioni con il Mef (Ministero dell’economia e delle finanze) ed il Mase (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), nella definizione della scheda 1MC, relativa alla platea ex RMI, da finanziare nell’ambito della suddetta norma (protocollo di intesa – produzione 2021), si è dovuto inserire la previsione della non cumulabilità con il reddito di cittadinanza”.