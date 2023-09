“Basilicata, state of mind”, la nuova campagna promozionale di Apt Basilicata

Due medaglie d’oro mondiali, Domenico Acerenza e Francesca Palumbo, una medaglia d’oro europea, Terryana D’Onofrio, un primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano, Claudio Coviello, un simbolo del ciclismo italiano nel mondo, Domenico Pozzovivo. Sono i cinque testimonial della nuova campagna promozionale di Apt “Basilicata, state of mind”. “A ottobre – afferma il direttore generale di Apt, Antonio Nicoletti – lanceremo la nuova campagna con l’obiettivo di comunicare ai viaggiatori una regione la cui bellezza, affascinante e incontaminata, esiste in relazione all’essere umano, ai suoi valori e alle sue emozioni. La persona è al centro, con il suo benessere e il suo equilibrio interiore, in armonia con la bellezza dell’ambiente e del paesaggio che ci ha nutriti dalla nascita. In Basilicata infatti esiste un rapporto speciale fra persona e territorio, e questo lo leggiamo anche nelle esperienze di vita di questi eroi positivi. La loro carriera e i loro successi sono un modo di interpretare la bellezza, attraverso cui possiamo leggere i valori più sani del nostro territorio”.

La nuova campagna promozionale verrà accompagnata da foto e video girati in alcuni fra i luoghi più suggestivi della regione. L’idea creativa all’origine del progetto di comunicazione nasce dalla celebre locuzione latina di Giovenale “mens sana, in corpore sano”, a cui potremmo aggiungere, chiosando, in territorio bello e accogliente. “Associare questo concetto alla comunicazione turistica – aggiunge Nicoletti – trova una forte relazione con le peculiarità del territorio lucano. Nel progetto di comunicazione, i valori legati al benessere psicofisico si legano anche a principi come la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente, in cui il viaggiare attivo è capace di trasformarsi in un’autentica esperienza rigenerante per la mente e per il corpo”.

È un concetto coerente con la recente pubblicazione editoriale “Basilicata, una vacanza per l’anima” curata da un editore di punta del benessere psicofisico come Riza e curata dal noto psicoterapeuta, Raffaele Morelli. Le location individuate attraversano tutta la regione, dalla costa di Maratea ai boschi dei Parchi Nazionali dell’Appennino lucano, dalle Dolomiti Lucane ai Calanchi di Craco fino alla Murgia Materana.

Regista dello Spot è Luca Curto, Art director di Digital Lighthouse dal 2015 specializzato nella direzione di progetti cinematografici incentrati sulla sfida, lo sport e la moda per brand globali come Red Bull, Armani, Lamborghini, Alfa Romeo, Enel. Nel 2023 ha vinto il “The Race Media Awards” di Londra con il video di Lancio di F1 della Scuderia.AlphaTauri. Il suo ultimo film sulla F1: “Whatever It Takes: The Race before the Races” sarà presentato, durante la Mostra del Cinema, il 06.09.2023 a Venezia. Il progetto di comunicazione sarà ufficialmente presentato a ottobre.