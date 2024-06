Smaldone: implementare le CER nelle contrade di Potenza

Il candidato alla carica di Sindaco di Potenza, Pierluigi Smaldone, annuncia con una nota “la proposta di implementare le CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) nelle contrade della città.” “Questa iniziativa, rivolta alla sostenibilità ambientale, -spiega- mira anche a fornire benefici economici e sociali significativi per i residenti. Attraverso l’installazione di pannelli fotovoltaici su suoli demaniali non agricoli, l’amministrazione produrrà energia elettrica da fonti rinnovabili. I cittadini delle contrade di Potenza, come “consumatori virtuali”, preleveranno l’energia dalla rete senza alcun costo, riducendo così in modo significativo le bollette elettriche. Il progetto è supportato dalla legge regionale della Basilicata, che prevede lo sviluppo delle CER nei prossimi anni. Questo ridurrà il consumo di energia da fonti non rinnovabili e incoraggerà un utilizzo più consapevole dell’energia accumulata. Per evitare l’uso eccessivo del suolo, i terreni demaniali agricoli saranno utilizzati in modo agrivoltaico. I pannelli fotovoltaici saranno installati in maniera sopraelevata, permettendo la coltivazione del terreno sottostante. Questo permetterà la creazione di orti botanici e fattorie didattiche, offrendo un duplice beneficio ambientale ed educativo. L’appartenenza alla comunità energetica rafforzerà l’identità delle contrade, che fino ad oggi non hanno avuto l’opportunità di svilupparsi organicamente. I benefici economici, sociali e ambientali connessi alla partecipazione alle attività delle CER contribuiranno a consolidare il senso di comunità e a promuovere uno sviluppo sostenibile. Siamo certi che questa iniziativa rappresenterà un passo avanti fondamentale per il futuro delle nostre contrade, promuovendo l’energia pulita e rafforzando i legami sociali.”

