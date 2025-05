Progressisti che allargano il “campo” a chi manifesta “ambiguità tossica” sui referendum

Riceviamo e pubblichiamo un contributo a firma di Chiara Saponaro e Giulio Galessiere che partendo dai referendum -per cui siamo chiamati a votare in concomitanza con il ballottaggio per il sindaco- e analizzando le posizioni di talune forze politiche (Italia Viva, Azione, + Europa), sostanzialmente ostili a quei diritti dei lavoratori che invece si intendono tutelare con i cinque SI, rilevano la contraddizione in capo a quei soggetti della sinistra, o comunque “progressisti”, che si alleano con questi partiti. “In questo contesto, -scrivono- è necessario denunciare l’ambiguità di forze politiche che continuano a definirsi riformiste o liberali progressiste, ma che nei fatti sabotano ogni reale possibilità di giustizia sociale. Italia Viva, Azione e +Europa rappresentano in modo esemplare questa ambiguità tossica.” E ancora “questi partiti, storicamente si sarebbero chiamati per quello che sono: destra liberale. Sono interessati ai diritti civili solo se disincarnati, solo se non disturbano l’ordine economico.” Non è accettabile, dunque “un campo così largo da sconfinare a destra” che comporta “compromessi sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori, delle persone più vulnerabili, in ogni campo” e non è accettabile “continuare a dividere i diritti tra quelli “accettabili” e quelli “scomodi””. Da qui la domanda contenuta anche nel titolo dell’intervento: “perché, “sinistra”, non ti liberi dei tuoi nemici?” E se campo largo deve essere “perché continui ad allargarti verso destra?” e non giri lo sguardo dall’altra parte, e non ti chiedi che “Forse l’elettorato da riconquistare non è quello degli interessi, ma sono le piazze, le persone comuni, quelle che oggi non si sentono più rappresentate e che, proprio per questo, non votano più.”

Perché la sinistra non si libera dei suoi nemici? “Il referendum dell’8 e 9 giugno è molto più di una consultazione popolare, è un’altra cartina di tornasole per capire da che parte stare, o meglio, da che parte stanno i partiti. Questo referendum mette al centro noi, le condizioni materiali della nostra esistenza, il lavoro, la precarietà, la sicurezza, la cittadinanza. Mette in gioco la possibilità concreta di una vita dignitosa per milioni di persone che ogni giorno lavorano, studiano, vivono in questo Paese.

Non si tratta di concetti astratti né di battaglie ideologiche, si tratta del nostro presente e del futuro concreto di tutte e tutti noi. I diritti, d’altronde, non dovrebbero essere appannaggio di una parte politica. Non dovrebbero essere “di destra” o “di sinistra”, ma dovrebbero costituire un patrimonio universale.

E invece, nella solita Italietta, c’è ancora chi invita all’astensione, negando così ai cittadini lo strumento democratico del voto, e chi, con posizioni evasive, si sottrae, relativizza, frammenta, elude. In questo contesto, è necessario denunciare l’ambiguità di forze politiche che continuano a definirsi riformiste o liberali progressiste, ma che nei fatti sabotano ogni reale possibilità di giustizia sociale.

Italia Viva, Azione e +Europa rappresentano in modo esemplare questa ambiguità tossica. +Europa dice libertà di voto sui quesiti del lavoro, SÌ solo sulla cittadinanza. Azione dice NO sui quesiti del lavoro, SÌ sulla cittadinanza. Italia Viva dice NO sui primi due, libertà sul terzo e quarto, SÌ solo al quinto. Ma i diritti non sono e dovrebbero esser più materia negoziabile, né oggetto di equilibrismi e interessi di potere.

La precarietà non è opinabile riguarda proprio la nostra vita. Determina se possiamo pagare un affitto, decidere se avere figlie, costruire un’indipendenza economica e non essere ricattabili da nessuno nemmeno dai nostri datori di lavoro.

La sicurezza sul lavoro poi non è un foglio firmato, è questione di vita e se non c’ è potrebbe essere una trappola di morte. E allora ci domandiamo, chi può davvero dirsi “dalla parte delle persone” se sostiene imprese che abusano dei contratti a termine, che licenziano in modo illegittimo, che non investono nella sicurezza? Perché avallare un sistema che penalizza proprio le imprese migliori, quelle che innovano, che rispettano le regole, che valorizzano le persone? Le imprese capaci non hanno bisogno di ricattare, non scaricano sui lavoratori i propri limiti.

Chi lo fa, non merita legittimazione politica. E chi giustifica questo sistema, non sta dalla parte del lavoro, ma solo del profitto fatto sulla pelle dei lavoratori.

E allora bisogna essere chiari, questi partiti, +Europa, Azione e Italia Viva, storicamente si sarebbero chiamati per quello che sono: destra liberale. Sono interessati ai diritti civili solo se disincarnati, solo se non disturbano l’ordine economico. E sulla questione cittadinanza, tanto invisa alla destra, bisogna dire con forza che questa sarebbe il riconoscimento di una umanità che già vive e lavora regolarmente e stabilmente nel nostro paese e che concorre attivamente a pagare i nostri servizi e le nostre pensioni. Inoltre, non ci si può dire dalla parte dei lavoratori se non si riconosce il contributo che una buona parte di “non cittadini” dà al nostro sistema economico, non consentendogli di ottenere i diritti politici di cittadinanza. Per questo, diciamolo chiaramente, noi non vogliamo un campo largo così largo da sconfinare a destra, non vogliamo più compromessi sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla pelle delle persone più vulnerabili, in ogni campo, non vogliamo continuare a dividere i diritti tra quelli “accettabili” e quelli “scomodi”, vogliamo vedere i nostri diritti crescere per tutte e tutti senza alcuna distinzione. Vogliamo un lavoro dignitoso, vogliamo equità, vogliamo una giusta redistribuzione, vogliamo che la sinistra torni ad essere quello per cui è nata e che dovrebbe essere, la voce delle persone comuni, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle imprese virtuose, di chi si prende cura delle persone e dell’ambiente, non di chi si prende cura solo del potere. Questo referendum, così poco raccontato, così poco sostenuto, ci consegna un messaggio chiarissimo, i diritti, se non vengono difesi, vengono erosi. E allora ricominciamo da qui, dal voto, dai cinque SÌ, dai nostri diritti. Un atto di responsabilità che dovrebbe andare al di là dei partiti.

Ricominciamo a votare perché l’unica cosa che va rimessa al centro siamo noi e il nostro pianeta non gli interessi economici di pochi.

Perché il lavoro, i diritti, la vita, non possono più aspettare e non possono essere appannaggio di pochi. I diritti non ce li può e deve strappare nessuno. E allora torniamo da dove siamo partiti, e lo chiediamo soprattutto a quella sinistra che, da sempre, si è detta progressista e impegnata nella difesa dei diritti: perché, “sinistra”, non ti liberi dei tuoi nemici? E se proprio vuoi costruire un campo largo, perché continui ad allargarti verso destra invece di ascoltare chi sta più a sinistra? Forse l’elettorato da riconquistare non è quello degli interessi, ma sono le piazze, le persone comuni, quelle che oggi non si sentono più rappresentate e che, proprio per questo, non votano più.” Chiara Saponaro Giulio Galessiere