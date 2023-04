Lettieri (PD): governo regionale immobile su sanità sull’orlo del baratro

Per il neo segretario regionale del PD di Basilicata Giovanni Lettieri, il governo regionale non può più rimanere immobile sulla Sanità, sottolineando – in una nota che pubblichiamo a seguire che- siamo sull’orlo del baratro. “I comparti sanitario e socio assistenziale -afferma Lettieri- sono in attesa di conoscere le soluzioni ai tanti problemi oggi sul tavolo: Riordino finanziario, abbattimento liste d’attesa, governo della domanda e dell’offerta di prestazioni sanitarie, riorganizzazione del sistema di prenotazione CUP e agenda di prenotazione, carenza di medici programmazione regionale e gestione delle aziende sanitarie, definizione del ruolo del privato convenzionato, passando al sociale poi, finanziamento degli ambiti territoriali sociali, rivisitazione del modello di Governance degli Ambiti.

Sono solo alcuni dei temi che non possono più attendere perché determinano la qualità, la quantità ed il tempo di attesa di servizi primari ai cittadini.

Tutti questi temi verranno trattati dal Pd in una conferenza regionale programmatica aperta alle forze politiche alternative alle destre che oggi guidano la regione e che non sono in grado mettere a terra soluzioni accettabili.”

