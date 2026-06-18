Il trio ”Soffi d’avorio” alla sala Rota del Conservatorio ”E.R Duni”

Largo a giovani musiciste che hanno volontà, qualità e passione per la grande musica come i componenti del Trio Soffi d’Avorio che si esibiranno sabato 20 giugno, alle 17.00, nella sala Rota del Conservatorio per il ”Dcm” il Duni Chamber Music nella stagione cameristica del Conservatorio ”Egidio Romualdo Duni”. Sono la pianista Paola Di Lecce, e le flautiste Alessia Mastroberti e Arianna Montemurro che hanno come insegnante di musica da Camera il maestro Alessandro De Felice. Il trio due flauti e pianoforte dell’800 contemporaneo ”Tre Soffi d’Avorio” eseguiranno musiche di F. Doppler, F. Kuhlau. F.e K.Doppler e G.Schocker. Auguri alle giovani musiciste per un futuro ricco di soddisfazioni.

