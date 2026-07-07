Cabaret alla Cava del Sole. Ci sono anche Salemme e Mudù

C’è tanta voglia di ridere visto il grigiore che ammanta il Belpaese, con la crisi economica che morde, l’emigrazione giovanile inarrestabile, un Governo con scarsa autonomia decisionale che resta nel limbo (legge elettorale a parte), visto il trattamento riservato all’Italia dal guerrafondaio presidente degli Stati Uniti con minacce di nuovi dazi, obbligo di acquistare altri armamenti e di comprare gas liquido che ci costa il triplo di quello russo dopo l’attentato ucraino al gasdotto che forniva l’Europa. E allora meglio ridere e alla Cava del Sole di Matera c’è la possibilità di farlo con una ampia e interessante scelta per la stagione estiva. Si comincia il 16 Luglio con Giuseppe “Mandrake” Ninno con il suo show comico “Imbarazziamoci Tour”. Segue il 25 luglio lo spettacolo comico del duo Solfrizzi-Stornaiolo, il 30 luglio Vincenzo Salemme con lo spettacolo ”E fuori nevica.



Il 12 Agosto tocca allo spettacolo di stand-up comedy “Anche meno” di Max Angioni, 12 settembre Mudù . Accanto al cabaret anchje tre concerti l’8 agosto il concerto live di Angelina Mango,il 27 Agosto Massimo Ranieri con “Tutti i sogni ancora in volo”. il 2 settembre Antonello Venditti con il tour ”Daje”. L’acquisto dei biglietti su Ticketone https://www.ticketone.it/venue/cava-del-sole-23530/



LO SPETTACOLO DEI MUDU’

La grande comicità di Mudù approda a Cava del Sole con lo spettacolo “25 anni di Mudù”, in programma sabato 12 settembre 2026. Un evento speciale che celebra il venticinquesimo anniversario di uno dei format più amati della televisione italiana, capace di attraversare le generazioni grazie a un linguaggio ironico, intelligente e sempre attuale.

Lo spettacolo ripercorrerà i momenti più significativi di un percorso artistico che ha conquistato milioni di spettatori, proponendo una serata ricca di comicità, ritmo e coinvolgimento, nel segno della qualità dell’intrattenimento dal vivo.

L’iniziativa è organizzata da Quadrum Srl, che conferma il proprio impegno nella promozione di eventi di rilievo, offrendo al pubblico un appuntamento di grande richiamo destinato ad arricchire il calendario degli spettacoli del territorio.