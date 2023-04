FISTel CISL: Rilanciare la sede regionale di Potenza della RAI

“Le Sedi regionali, presidio del servizio pubblico della RAI, non hanno ancora avuto un

rilancio produttivo, che si aspettava dall’approvazione del piano industriale, ancora fermo

in CdA. Auspichiamo che il contratto di servizio pubblico venga rinnovato e che possa dare un ruolo strategico alle sedi regionali Rai, preveda, oltre alla funzionalità della TGR, altre

attività produttive delle Sedi regionali, attraverso la valorizzazione delle professionalità

interne e degli investimenti tecnologici che nell’era digitale non sono più una scelta ma una

necessita inderogabile.” E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla Segreteria Regionale FISTel CISL della Basilicata e RSU FISTel CISL che così prosegue: “In questo scenario RAI, registriamo un abbandono industriale, imputabile ad una serie di problemi ormai sedimentati che investono TUTTE le SEDI REGIONALI, che ormai da troppi anni attendono un PROGETTO di rilancio valido e credibile per superare le criticità di:

• Carenza di organico di tutti i profili professionali delle SEDI REGIONALI

• Insufficienza di mezzi produttivi (Zainetti, Pullman Riprese ITA/HD)

• Risorse economiche sprecate in APPALTI e non INVESTITE per le SEDI

• Assenza di investimenti tecnologici (Regie HD TV e RADIO, Sale Tecniche)

• Mancanza di un modello organizzativo e produttivo valido ed univoco

• Inefficace valorizzazione delle professionalità dei Lavoratori delle SEDI REGIONALI

La Sede di Potenza in particolare soffre dal 2019 di una carenza di personale in diversi

ambiti produttivi; nello specifico nel reparto tecnico di produzione, nel settore impiegatizio

e nella segreteria di Redazione. In questi anni, l’RSU ha sempre monitorato l’emergenza

e supportato i lavoratori in questa difficoltà, cercando di sopperire alla risposta tardiva

aziendale nell’assumere nuovo personale. D’altro canto, le lavoratrici e i lavoratori si sono

caricati di questa criticità con ogni sforzo, collaborando con l’azienda dove possibile con

lavoro straordinario. Pur essendo iniziato ormai da due mesi il processo di assunzione

delle nuove leve una sola unità è stata inserita in organico, la situazione resta precaria e

difficile in vista del periodo estivo.

I lavoratori saranno tenuti a fruire del 75% delle ferie spettanti, e, con gli attuali numeri

della sede non sarà possibile compilare un piano ferie come da normativa Rai.

Pertanto, si richiede all’azienda di continuare a garantire la presenza di personale in prestito da altre sedi per permettere il riposo estivo ai dipendenti, auspicando nel contempo la prosecuzione dell’assunzioni per consentire al nuovo personale in arrivo il giusto tempo di apprendere in serenità le loro mansioni.

La necessità e l’urgenza di rilanciare il ruolo di Servizio pubblico delle SEDI REGIONALI

RAI è ormai ineluttabile e inderogabile, le procedure di sciopero ormai avviate dalle

Segreterie nazionali unitarie, dovranno portare ad un tavolo permanente, per avviare una

trattativa importante, ad oltranza, capace di dare soluzione ai diversi problemi.

La Sede regionale della Basilicata, l’unità produttiva di Potenza con le sue lavoratrici e

lavoratori potrà superare qualsiasi sfida produttiva, se messa nelle condizioni di poter

realizzare internamente le attività, oggi svolte in appalto, i lavoratori sapranno farlo con la

massima professionalità, qualità che li ha sempre contraddistinti nonostante le difficolta.”

Potenza, 6 aprile 2023