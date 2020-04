Pensateci a quanto sia indispensabile fare cultura, leggere e commentare un libro. Magari ascoltando e cambiando una parola a una nota canzone dei Pynk Floyd che diventerebbe sostituendo un mattone, ”the ”brick”, …Another ”book” in the wall . E lo facciamo nella giornata mondiale del libro, di quello cartaceo in particolare, che ha un valore preciso e una memoria da tirar fuori al momento opportuno. Non siamo i soli a pensarla cosi. Sfogliatene uno e vedrete che impatto lascia dentro e fuori, quando i contenuti di quelle pagine, arricchiranno il vostro archivio di saperi. Serve ad abbattere, come dice Francesco Calculli, direttore del Museo della Resistenza italiana e del Comunismo, tutti i muri mentali e fisici che dividono il mondo e la installazione di Jorge Mendez, a corredo del suo contributo ne è la testimonianza



OGGI 23 APRILE 2020 GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO, E’ IMPORTANTE RIBADIRE LA CENTRALITA’ DEL LIBRO PER ABBATTERE TUTTI I MURI MENTALI E FISICI CHE DIVIDONO IL MONDO. In questa grande installazione di Jorge Mendez che è conosciuta in Italia come “L’impatto del libro,” si nota sotto un grande muro la presenza di un libro che ha l’effetto di incrinare il muro, di introdurre nel muro dei piccoli spazi, di rompere l’equilibrio compatto del muro inteso come simbolo per eccellenza della segregazione e dell’ignoranza. Il muro che rende impossibile l’esperienza del confine come esperienza di transito, di comunicazione, e che quindi trasforma il confine in steccato, in bastione. Il libro invece ha l’effetto di incrinare la compattezza del muro e da questo punto di vista il libro è il GRANDE ANTAGONISTA DEL MURO, potremmo dire che NESSUN LIBRO ASSOMIGLIA A UN MURO, salvo i libri che vorrebbero decretare la morte di tutti gli altri libri. Certo, esiste sempre la tentazione di trasformare il libro in un muro, ma in realtà la vera natura del libro è quella di essere antagonista al muro, il libro è fatto per essere aperto. Il muro recinta, chiude, barrica, il libro invece è il luogo di un’ apertura infinita, è il luogo dell’aperto per eccellenza. In questo senso il libro assomiglia al mare, non solo perchè la sua natura è quella di essere aperto; per leggere un libro bisogna compiere il gesto dell’apertura, che è un gesto simbolico: «aprire il libro significa aprire il mondo», ma anche perchè nessun libro può esaurire gli altri libri, nessun libro può essere l’ultimo libro; ogni libro si apre ad altri libri, ogni libro porta con se la dimensione della inesauribilità. Il libro incarna lo spirito della ricerca della verità, il libro è cultura e la cultura è uno dei massimi valori dell’umanità. La funzione gratificante e terapeutica del libro è far circolare il sapere, è dare il sapere, tramettere l’amore per il sapere. In questo senso il libro è anche un potente fattore di crescita sociale, mentale e morale. Ed è per questo che in tutte le dittature si bruciano i libri. ( F.Calculli.)