Scambio libri? A Vienna i Lesephon e da noi la ‘’casetta’’ della villa

Se ci sono senso di responsabilità, cultura per la lettura…un minimo di gestione, controllo, per evitare furti e atti vandalici le esperienze, mutuate da altri Paesi, possono prendere piede anche da noi. L’architetto materano Angelo Stagno, avanti più di qualche anno luce tra meridiane, mobilità elettrica, piantumazioni autoctone e arredo urbano, ci segnala quanto avviene ormai da anni a Vienna da anni con le cabine telefoniche (Lesepphon)adibite a microbiblioteche di zona. ‘’ Ben fornite, protette e consultabili’’ e questo è un modello. Da noi – e ci riferiamo soprattutto alla villa comunale-la casetta dei libri, (’anglicismo book shop è improprio) ha avuto un buon inizio, ma alla lunga la dotazione libraria ha subito una carenza cronica: dalle poche copie al vuoto assoluto…



L’auspicio è che siano finite tra le mani dei divoratori di libri e che prima o poi siano presi dallo scrupolo di coscienza, che altri appassionati possano fruire e godere della stessa felicità: da Proust a Dante, da Seneca ad Esopo, da Papa Francesco a Karl Marx, da Topolino a Superciuk. Il piacere della lettura è anche quello di contagiare gli altri, lasciando e prendendo i libri dove si trovano. E forse, come accade per il decoro urbano, occorrono campagne di sensibilizzazione…e cittadini che possano monitorare la ‘’dotazione’’ temporanea delle microbiblioteche senza chiavi.



L’ESPERIENZA VIENNESE

“Il Lesephon (letteralmente: Leggefono) é di ricorrente ed utile opportunità -dice Angelo Stagno-per scambio e concessione di libri e pubblicazioni di diverso genere, moltopopolare e diffuso in Città ed in periferia qui a Vienna. Le Telefonzelle disegnate negli anni settanta del noto architetto, Designer e caricaturista Gustav Peichl (in arte Ironimus), ben si prestano a riproporsi come micro-biblioteche a buon vantaggio dei libri ivi depositati che risultano sempre ben protetti e consultabili singolarmente’’.