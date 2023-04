Patrimonio Sacco nelle sabbie mobili dell’inconcludenza…

Gira e rigira la memoria del ”direttore” di Basilicata Leonardo Sacco, continua a essere dimenticata o raggirata in attesa che la manna…scenda dal cielo. Ed è così per il suo vasto patrimonio documentale acquistato 10 anni fa dal presidente della giunta regionale di Basilicata Vito De Filippo, il 21 gennaio 2013, alla simbolica cifra di 1 euro, con l’impegno di custodirlo, digitalizzarlo (naturalmente) e valorizzarlo per le generazioni future. Il buon Leonardo, nel frattempo, è passato nel Paradiso della ‘Cultura” con la ”C” maiuscola e da lassù, immaginiamo, starà scuotendo la testa per quanto si continua a ‘non fare ‘ sulla terra…tra Potenza (Regione) e Matera (Comune). Chissà se a quest’ora quel patrimonio sarebbe stato ”bello e sistemato” se avesse donato quel lascito a privati o a fondazioni baresi, napoletane o piemontesi. Da parte il senno di poi…è toccato al consigliere regionale materano,Roberto Cifarelli, dare uno scossone alle questione con un sollecito alla Regione a trasferire quello che ha in archivio e al Comune che, di conseguenza, dovrà attivarsi per passare dalle parole ai fatti come ha più volte sollecitazione l’Associazione ” Adriano Olivetti’. Puo’ darsi che le cose cambino, visto che, a un anno dal voto o quasi, alla Regione siamo in campagna elettorale. E qualche soldo potrebbe arrivare per classificare, digitalizzare e poi allestire negli spazi di quella che continuiamo a chiamare la ”Biblioteca Sacco” del rione Spine Bianche, che ospita – in attesa del patrimonio documentale- altre funzioni.



COMUNICATO STAMPA

Patrimonio librario e documentale di Leonardo Sacco, Cifarelli PD: presentata una mozione in Consiglio regionale per immediata fruizione a Matera

Ho presentato una mozione in Consiglio regionale con il fine di poter rendere fruibile il grande patrimonio librario e documentale di Leonardo Sacco, un vero e proprio giacimento culturale con 10.000 libri, riviste, scritti, donati nel 2013 alla Regione Basilicata, è quanto dichiara il capogruppo PD in Consiglio regionale, Roberto Cifarelli.

Il Comune di Matera ha inaugurato nello scorso mede si dicembre l’Urban Center del quartiere Spine Bianche, prevedendo l’uso polifunzionale dello spazio e l’ubicazione al piano superiore degli spazi per il Fondo storico-documentale Leonardo Sacco con lo scopo di animare il quartiere e promuovere lo studio, la ricerca culturale, il confronto sui temi dell’architettura, dell’urbanistica, delle trasformazioni urbane. Insomma un luogo per riannodare i fili della storia, della buona amministrazione e del rispetto per il territorio, come più volte sollecitato dall’associazione ”Adriano Olivetti”.



Per queste ragioni, conclude il capogruppo PD Roberto Cifarelli, ho chiesto al Presidente Bardi di intraprendere tutte le iniziative necessarie al fine di trasferire alla Città di Matera quanto donato a suo tempo da Leonardo Sacco e contribuire alla apertura della Biblioteca intitolata proprio al giornalista, scrittore ed intellettuale lucano; ho altresì chiesto di condividere con l’Università della Basilicata e con tutte le associazioni culturali, in primis l’Associazione “Adriano Olivetti”, ogni utile iniziativa finalizzata alla divulgazione del pensiero di Sacco, nonché alla valorizzazione di quanto scritto dallo stesso al fine di “far diventare gli abitanti i custodi di quella esperienza” e che i visitatori della pianificazione e architettura della ”nuova” Matera possano vedere in loco quanto è stato fatto negli anni Cinquanta.

Potenza, 18 aprile 2023