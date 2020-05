“I rappresentanti delle associazioni studentesche dell’Università della Basilicata incontrano la Rettrice, Aurelia Sole, mercoledì 20 maggio, alle ore 22, (sede Comincenter, Campus di Macchia Romana, Potenza).”

E’ quanto reso noto in un comunicato stampa in cui si legge ancora che:

“L’incontro sarà trasmesso in streaming sulle piattaforme social dell’Università della Basilicata. Nonostante il periodo di lockdown, l’Ateneo lucano non ha mai smesso di “accompagnare” i suoi iscritti nel percorso accademico (#maicosìvicini, #UnibasAperta) con la didattica a distanza, e con le riunioni in videoconferenza con studenti e docenti per affrontare le problematiche dell’emergenza Covid.

Uno sforzo proseguito con l’orientamento dedicato alle future matricole e alle loro famiglie, in corso in queste settimane, e che oggi si implementa con i rappresentanti delle associazioni studentesche.”

“Vogliamo – ha detto la Rettrice – che l’Unibas sia percepita come un’Università aperta, vicina e includente, proseguendo un percorso che oggi ha un nuovo modo di svolgersi a causa dell’emergenza Covid-19. Questo incontro è un momento di riflessione comune con le associazioni degli studenti, utile alle future matricole e alle loro famiglie, per capire com’è vissuta dagli studenti la vita universitaria nel nostro Ateneo. Le associazioni studentesche sono molto attive nel nostro Ateneo, e propongono da sempre iniziative culturali molto interessanti grazie ai fondi attinti da un nostro bando specifico. Nei prossimi giorni inoltre sarà reso noto il programma degli altri incontri di orientamento previsti con i Dipartimenti e le Scuole di Ateneo. Invito quindi gli studenti delle scuole superiori e le loro famiglie – ha concluso la Rettrice – a partecipare anche a questa videoconferenza, e soprattutto a interagire durante la diretta, per avere maggiori informazioni utili sulla vita universitaria“.