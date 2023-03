Unibas da 40 anni giovane e dinamica in un podcast con il prof Nicola Cavallo

L’Università degli Studi della Basilicata compie 40 anni. Oggi si festeggia l’evento a Potenza con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la ministra dell’università e della ricerca Anna M;aria Bernini. Il professore Nicola Cavallo, Prorettore al public engagement e appassionato di fotografia, ci fornisce un’istantanea dell’Università degli Studi della Basilicata nel podcast: Unibas: da 40 anni giovane e dinamica – Basilicata in Podcast | Podcast su Spotify. “Un ateneo giovane e dinamico -come si legge in una nota- che ha dimostrato come piccolo non significhi di minore qualità, anzi: un ateneo di ridotte dimensioni è in grado di offrire una formazione attenta e all’avanguardia. Dal 1983 ad oggi l’offerta formativa è notevolmente aumentata passando da 9 a 36 corsi di studi a cui si aggiungono 5 corsi di Dottorato di ricerca e il Corso di specializzazione in Beni Archeologici. L’università della Basilicata negli anni ha documentato una forte attitudine verso l’innovazione nella didattica e nei servizi agli studenti che si riflette anche nelle sue strutture sempre più tecnologiche. I dati raccolti sul gradimento dell’università dimostrano un alto livello di soddisfazione dal parte degli studenti che, se potessero, tornerebbero a scegliere nuovamente il proprio percorso di studi all’Unibas.“

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.