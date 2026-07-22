Moliterno non ci sta.Diritto alla cura precario. E attiva sportello della salute

Un servizio per continuare a svolgere un ruolo di stimolo, di prossimità, per una popolazione- come accade in altri Comuni della Basilicata colpiti dallo spopolamento- di ritrovarsi senza medici per rispondere al diritto alla cura di una popolazione per gran parte anziani. Lo sportello dal valore sperimentale, riferisce in una nota il sindaco Antonio Rubino, svolgerà un ruolo di orientamento e di stimolo a potenziare quello che c’è. Nessuna sostituzione alla Asp, ma non si rinuncerà a chiedere servizi minimi per la popolazione. Del resto un presidio in paese già c’è. Servono medici. E quelli per ora scarseggiano… Ci vorrebbe una vocazione, o quasi, come il protagonista del film ” Un paese quasi perfetto” con la figura di un medico condotto interpretato da Fabio Volo…



IL COMUNICATO STAMPA

Il diritto alla salute non può dipendere dal luogo in cui si vive: a Moliterno nasce lo Sportello

Salute

La sanità nei piccoli comuni sta vivendo una fase di forte difficoltà. La carenza di medici di

medicina generale e di personale sanitario, unita alla progressiva concentrazione dei servizi nei

grandi centri, rischia di compromettere il diritto alla salute, soprattutto per anziani e persone

fragili.

Anche Moliterno vive questa emergenza e rischia di rimanere senza medici di medicina generale,

mentre la continuità assistenziale continua a risentire delle carenze di personale. Una situazione

che finisce inevitabilmente per aumentare la pressione sui Pronto Soccorso, dove confluiscono

bisogni che potrebbero essere gestiti efficacemente sul territorio.

«La sanità territoriale nelle aree interne desta una profonda preoccupazione – dichiara il sindaco

Antonio Rubino –. Da sindaco ho il dovere di stare al fianco dei cittadini, ascoltare le loro

difficoltà e chiedere risposte concrete alle istituzioni competenti. Non possiamo accettare che

vivere in un piccolo comune significhi avere meno diritti. Continueremo a chiedere il

rafforzamento della medicina territoriale e servizi adeguati ai bisogni delle nostre comunità.»

Il sindaco richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di valorizzare le strutture già presenti sul

territorio.



«A Moliterno l’ASP dispone di un immobile che ospita il servizio del 118 e l’ambulatorio di

fisioterapia. Riteniamo che questa struttura possa essere potenziata per rafforzare la sanità di

prossimità. Abbiamo avanzato proposte e manifestato piena disponibilità alla collaborazione, ma

attendiamo ancora riscontri concreti.»

Proprio per non lasciare soli i cittadini, l’Amministrazione comunale ha deciso di attivare in via

sperimentale lo Sportello Salute Comunale, un servizio di orientamento e supporto che aiuterà i

cittadini nell’accesso ai servizi sanitari, nelle prenotazioni, nelle pratiche amministrative,

nell’utilizzo delle piattaforme digitali e nell’orientamento ai percorsi sociosanitari, con particolare

attenzione agli anziani e alle persone più fragili.



«Il Comune non intende sostituirsi all’ASP o ai medici – precisa Rubino – ma vuole esercitare

fino in fondo il proprio ruolo di prossimità. Continueremo a chiedere l’attivazione dell’infermiere

di comunità e il potenziamento dei servizi sanitari territoriali, mentre con lo Sportello Salute

offriremo un aiuto concreto a chi ogni giorno incontra difficoltà nell’accesso ai servizi.»

Lo Sportello sarà seguito dal consigliere comunale delegato alle Politiche per la Salute, Rocco

Latorraca, infermiere.

«Lo Sportello Salute non sarà un ambulatorio – spiega Latorraca – ma un punto di riferimento

per orientare i cittadini, accompagnarli nelle procedure e aiutarli a superare le difficoltà di accesso

ai servizi sanitari. Vogliamo costruire un ponte tra la comunità e il sistema sanitario, affinché

nessuno si senta solo di fronte ai propri bisogni di salute.»

L’iniziativa partirà in forma sperimentale e consentirà anche di raccogliere dati e segnalazioni utili

a rappresentare con maggiore forza le esigenze sanitarie della comunità agli enti competenti.