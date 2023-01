Fernando Mega nuovo segretario Cgil di Matera

Un impegno per portare nel futuro, coinvolgendo iscritti e territorio, una piccola ma grande Camera del lavoro come quella della provincia, nel solco dell’impegno e della tradizione di quanti l’hanno guidata tra difficoltà ma con tanta passione. Fernando Mega, nuovo segretario generale della Cgil, che succede per i prossimi quattro anni ad Eustachio Nicoletti , ha speso poche parole- parlando a braccio- per dire cosa intende fare nel sindacato e per il sindacato. ” Proverò -ha detto -a restituire con il mio impegno quello che la Cgil mi ha dato. Il mondo del lavoro è cambiato e anche il modo di fare sindacato, con condizioni diverse qui al Sud. Ne ho avuto prova commentando le difficoltà delle imprese a trovare manodopera, sia che si tratti del mobile imbottito che del turismo nonostante ,il forte tasso di disoccupazione. Le opportunità vanno colte, ripensando gli approcci ai problemi di chi il lavoro non ce l’ha, lo cerca o lo ha perso. E la Cgil farà la sua parte, con quanti hanno maturato esperienza e con i giovani che ne sono entrati a far parte”.



Uno sguardo e un ringraziamento Mega, nato a Sala Consilina (Sa) 55 annni fa e che a Matera ha messo famiglia,li ha rivolti al segretario regionale Angelo Summa, sempre presente in tutte le iniziative della Camera del lavoro,e al ”professor” Eustachio Nicoletti ( che ha retto il settore scuola dei lavoratori della conoscenza), che ora guiderà il sindacato pensionati. E il testimone lasciato a Mega da Nicoletti, (ringraziato anche dal segretario nazionale della Valle d’Itria, Giuseppe Massafra, con la relazione del X congresso provinciale sul tema ”Il lavoro crea il futuro”) è di quelli -come indicato nella parte terza della relazione- di un sindacato di strada, costruttore di pace, che punta all’accoglienza e alla solidarietà, che riafferma la centralità del lavoro e sui tanti problemi del territorio che sono ancora lì. Serve uno scossone. Mega è chiamato a rafforzare impegno, obiettivi e a smuovere situazioni incancrenite. Per questo ha fatto appello all’impegno di tutti, ai circa 16000 iscritti rappresentati al congresso da 68 delegati e agli organismi direttivi della Camera del lavoro. Dovrà essere un ” mega” segretario di cognome e di fatto. Auguri !



I nuovi quadri della Cgil

Fernando Mega segretario provinciale

Eustachio Nicoletti Spi

Simone Randò Flai

Angelo Vaccaro Fillea

Massimo Cristallo Funzione Pubblica

Mario Clemente Filt

Nidil Piero De Filippo

Flc Angela Uricchio

Filcams Marcella Conese

Filtcem Paolo Andrisani

La segreteria

Fernando Mega segretario generale

componenti

Michela Carmentano

Simone Randò

Giulia Adduce

Rocco Di Matteo