Al via a Pomarico progetto per l’inclusione sociale di 10 disabili.

“È stato pubblicato da parte del nostro ente l’importante progetto di inclusione sociale a favore dei disabili residenti nel territorio pomaricano. Il progetto che è una work experience per 12 mesi a favore di n. 10 soggetti diversamente abili iscritti nel collocamento mirato prevede l’affiancamento e la formazione in attività lavorative espletate dal comune dietro pagamento di un’identità mensile.” Ad annunciarlo è il sindaco di Pomarico, Francesco Mancini, con una nota in cui spiega che: “L’obiettivo è quello di evitare l’esclusione sociale per quei soggetti che per dette ragioni sono esclusi dal mondo del lavoro, rischiando quindi l’emarginazione sociale. Un ringraziamento particolare va al consigliere delegato Antonio Vitella, promotore del progetto e all’ufficio sociale rappresentato dai professionisti dott.ssa Carlucci e dott. Filocamo. L’intervento si è reso possibile grazie ad un cofinanziamento tra Regione Basilicata e Comune di Pomarico. L’attenzione verso chi ha bisogno e verso i problemi socio assistenziali sarà sempre baluardo di questa amministrazione consci del fatto che il sostegno a queste attività rappresenta da sempre segno di civiltà.”

