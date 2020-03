È vero, l’estate sembra ancora molto lontana, ma è anche vero che le vacanze vanno organizzate in anticipo per far sì che siano perfette. Per gli amanti del mare, una delle mete da prendere in considerazione per l’estate 2020 potrebbe essere la Sardegna, un’isola bellissima ma ancora troppo poco conosciuta dagli italiani. Certo, visitare l’isola intera in una volta sola non è poi così facile, vista la potenziale infinità di posti da vedere; per questo motivo, una delle opzioni migliori per intraprendere un viaggio di questo tipo potrebbe essere quella dell’autonoleggio. Avendo a disposizione un’auto propria, infatti, non solo si evita di star dietro agli orari imposti dai mezzi pubblici, ma si guadagna anche un bel po’ di tempo prezioso per spostarsi da una meta all’altra. Vediamo insieme come.

Dove e come noleggiare un’auto in Sardegna

Per prima cosa, è bene sapere in che modo noleggiare un’auto una volta giunti in Sardegna. Come nella maggior parte delle località turistiche o delle grandi città, anche in Sardegna, e più precisamente ad Olbia, Alghero e Cagliari, è possibile rivolgersi a compagnie internazionali di noleggio auto come Avis, Hertz ed Europcar. Oltre a questa possibilità, però, è anche importante conoscere quella dei siti di comparazione, sui quali confrontare le opzioni più economiche a disposizione sul mercato. Come nel caso di offertenoleggioauto.it, per servirsi di questa opportunità è sufficiente indicare nell’apposito form semplici dati come il luogo e la data di ritiro e il luogo e la data di riconsegna. In questo modo, oltre ad avere completa libertà su luoghi e orari, è anche possibile risparmiare sul prezzo confrontando tra le offerte migliori messe a disposizione dalla rete, soprattutto se si ha l’accortezza di prenotare con qualche mese d’anticipo per accaparrarsi i prezzi migliori. Come riportato su sardegna.info, tra l’altro, i siti di comparazione mettono molte volte a disposizione anche la possibilità di usufruire della cancellazione gratuita, motivo ulteriore per giocare d’anticipo sulla prenotazione dell’auto. Un’altra opportunità offerta da Internet è quella di poter scegliere tra un’ampia disponibilità di vetture: oltre a poter indicare una preferenza sul modello, infatti, o quantomeno sulla tipologia di auto, sui portali di comparazione è anche possibile richiedere la presenza di accessori aggiuntivi, come ad esempio un seggiolino.

Un possibile itinerario

Una volta noleggiata un’auto, è anche importante sapere dove andare e, soprattutto, come sfruttarla al meglio. Uno dei possibili itinerari da percorrere in Sardegna potrebbe prevedere un bel viaggio dalla capitale della Gallura, Olbia, fino alla costa orientale dell’isola, una delle più rappresentative in assoluto. Prima di giungere a destinazione, però, una delle prime tappe obbligate è sicuramente la cittadina di Palau, nota soprattutto per le sue spiagge, come quella de La Sciumara e di Porto Faro. Oltre alla bellezza dei suoi paesaggi, Palau è anche la meta ideale per chi ama fare lunghe passeggiate, dal lungomare fino al centro storico, ricco di bar, ristoranti e negozietti tipici. Una volta lasciata la cittadina di Palau, magari dopo una breve sosta a La Maddalena e a Caprera, è possibile riprendere il viaggio verso Alghero, che si trova esattamente sulla sponda opposta rispetto ad Olbia. Da non trascurare, poi, la possibilità di raggiungere Cagliari o di fare una deviazione verso la Costa Verde, uno dei gioielli dell’isola. Oltre alle distese infinite di sabbia, infatti, quest’ultima rappresenta una delle testimonianze più vive dell’archeologia locale.

I luoghi che vale la pena visitare in Sardegna sono pressoché infiniti, dalle coste ai centri cittadini. La possibilità di raggiungerli in auto, addentrandosi anche nelle zone più remote e non raggiungibili con i mezzi, rappresenta sicuramente un’opportunità da non trascurare. Magari, da cogliere proprio questa estate.