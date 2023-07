Vendere la Guzzi Lodola ? No Monsieur, c’est mon coeur… E “Re” a Cannes

Lui, Luciano Loizzo da Ferrandina, non se ne separerebbe per tutto l’ora del mondo anche se potrebbe comprarne un’altra. E così ha risposto con un sorriso e un ”No, merci…No grazie” a un signore di Arles durante il tour di ritorno da Finesterre, che gli aveva chiesto di comprare la sua Guzzi Lodola 235 Gt del 1960, targata Br…Brindisi che lo ha fatto già brindare ai successi di Capo Nord e di Fine terra in Spagna.



E poi il tour di avvicinamento a casa, a Ferrandina, non è terminato e in testa con l’amico Francesco di Crema con la sua Aermacchi Harley Davidson qualcos’altro frulla in testa per il 2024. Ma prima si torna a casa, ci si riposa, si festeggia e poi si pensa, come si dice dalle nostre parti.Lunedì mattina, intanto, si parte la piemontese Alba, regno dei tartufi e di vini e spumanti. Ma prima il meritato riposo ad Antibes,vicino a Nizza, ospiti del figlio di Francesco,



e con un sabato sera in giro per la ” Nuit” e per locali dove lasciarsi andare tra ballerine, canti e una coppa di champagne e poi una domenica di relax, per far riposare le nonne su due ruote e il fondoschiena dei nostri centauri che si sono mossi in lungo e in largo, facendo il conto della benzina alla pompa che in spagna costa 1,40 euro al litro e in Francia a circa 2.00 euro, quasi fossimo sulle autostrade italiane. Per farla breve due pesos franchi…e due misure.



Ci ha pensato la bonne cuisine,in francese la buona cucina, a ristabilire gli equilibri con una viande (carne) alla tartara, antipasti, pesce e altre cose elencate su una lavagna e con i prezzi tra un menù e l’altro. Ci sta dopo tappe da 150, 250 chilometri tra Arles, Narbonne, Aix en Provence e temperature tra i 30 e i 35 gradi, con la inevitabile cena ristoratrice con una pizza e la cameriera che ricompare per il conto… Naturalmente Francesco e Luciano non hanno perso tempo a visitare monumenti e a impegnarsi in una variante di pochi chilometri, in giro per le gole di Verdom, Grasses, Cannes e Antibes . A conti fatti le due moto e i piloti si sono sorbiti 5000 chilometri.Domenica di riposo e lunedì 31 luglio partenza per Badalucco ( Imperia) per salutare un amico e poi l’Alba…di una nuova tappa. Bon voyage, buon viaggio. Arrivano i nostrim che hanno posato a Cannes. Gireranno un film, chissà…