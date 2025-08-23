Una giornata al Parco Avventura di Gallipoli- Cognato: Una meta alternativa

Ferragosto è ormai alle spalle ma l’estate è ancora lunga e spesso “la coda” riserva giornate ancora più belle.

Quelle giornate ideali in cui regalarsi passeggiate tra boschi freschi e ossigenati prima di riprendere il ritmo incalzante del lavoro e delle fitte agende. Se sei in Basilicata sei vicino alla tua meta ideale: il Parco regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane.

Dove Siamo

Nel cuore del parco, esattamente in Località Palazzo, Accettura (MT), tra boschi fitti di cerri, aceri, agrifogli e silenzi interrotti solo dal canto del vento, si apre un luogo speciale: l’Oasi faunistica del Daino e del Cervo in località Pian del Giglio, un’area protetta all’interno del parco, dove questi mammiferi sono stati reintrodotti.

Qui, tra i sentieri che profumano di resina e terra umida, è possibile incontrare lo sguardo profondo di questi animali eleganti, simboli di grazia e di forza. Avvicinarsi a loro, con rispetto e cautela, è come entrare in punta di piedi in un mondo antico, fatto di equilibrio e armonia.

Ma il daino e il cervo non sono gli unici custodi di queste montagne. Alzando lo sguardo al cielo, può capitare di scorgere il volo maestoso del falco pellegrino o del nibbio reale, che volteggiano leggeri tra le creste rocciose.

Intorno all’oasi, il paesaggio si apre come un invito a proseguire il cammino tra i sentieri che si snodano tra rupi rocciose ricoperte di muschi e licheni.

Un incontro con la natura incontaminata della Basilicata che in questo caso è più opportuno chiamarla “Lucania”, altro nome della regione che sembrerebbe derivare dalla parola latina “lucus” (bosco sacro); un luogo dove il tempo sembra rallentare, e l’uomo torna a sentirsi parte di un respiro più grande.

Un paradiso per gli amanti dell’avventura

Qui, l’abbraccio con la natura diventa anche divertente, eccitante e stimolante, grazie al Lucania Outdoor Park (https://lucaniaoutdoorpark.com ), un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura e dell’avventura. Con percorsi sospesi tra gli alberi per mettere alla prova coraggio e abilità. I diversi livelli di difficoltà sono pensati per soddisfare le esigenze di tutti, dai principianti ai più esperti. Con oltre 100 giochi tra cui zip line, ponti tibetani e percorsi acrobatici, ogni visitatore può trovare il proprio modo di divertirsi.

Un’attività per tutti

Il parco non è solo per i più audaci. Anche i più piccoli possono divertirsi in sicurezza grazie a percorsi dedicati, progettati appositamente per loro. Gli istruttori esperti sono sempre presenti per garantire la sicurezza di tutti e per offrire supporto e consigli. Questo rende il Parco Avventura di Gallipoli una meta ideale per famiglie in cerca di un’attività che unisca divertimento e avventura.



Addormentati cullati in tende sospese

Dopo una giornata di emozioni, ci si può rilassare nell’area picnic, circondata dalla bellezza della natura. Qui, puoi gustare un pranzo al sacco o deliziarsi con i piatti tipici cucinati nel punto ristoro “Il Farnetto”.



E quando cala il buio, l’esperienza non finisce: il bosco si trasforma in un rifugio silenzioso, illuminato solo dalle stelle. Qui si può scegliere di trascorrere la notte in accoglienti tende sospese tra gli alberi, disponibili da due o da quattro posti.

Un modo unico per addormentarsi cullati dal fruscio delle fronde e dal richiamo lontano della natura, vivendo fino in fondo la magia autentica di questo angolo di Lucania.