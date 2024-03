Un materano in Vietnam tra memoria e tanto cuore…

Psichiatra e con tanta voglia di girare il mondo, incontrare la gente, anche fuori dagli itinerari tradizionali. Non è il solo e il materano Gustavo Marotta appena può coglie l’occasione al volo…raggiungendo l’altro capo del mondo o quasi. E così è andato in Vietnam, attraversato da Nord a Sud nel febbraio scorso, per una ventina di giorni. In volo da Roma a Doha e poi Hanoi , con la Qatar Airways il Vietnam, 14 ore. Ma perchè proprio il Vietnam, il paese del 38° parallelo…con due zone costrette a una guerra conclusasi il 30 aprile 1975, con i miti dello ”zio Ho” e con un cuore buddista che continua a pulsare in silenzio o quasi anche all’estero. ” Il viaggio- racconta Gustavo- e’ nato grazie a contatti con amici per un tour particolare organizzato da una agenzia vietnamita e con il supporto di un italiano, Fabio, che vive lì da 20 anni e che toccava anche luoghi sconosciuti, dove i turisti non arrivano. Ci pensavo da un po’ e c’era ancora un posto libero. Così ho prenotato. Ero ‘unico materano della comitiva, composto da italiani e alcuni stranieri. Fabio ha messo sù un circuito di turismo alternativo nelle aree povere, utilizzando un progetto dello Stato per attivare iniziative che possano dare reddito in aree belle ma poco conosciute. Siamo andati ovunque: da Hanoi a Saigon a Huè, che è l’antica capitale imperiale del Vietnam . Abbiamo alloggiato in hotel, di tipo occidentale, e poi in zone rurali al confine con il Laos dove non arriva mai nessun turista straniero e lì abbiamo dormito in case su palafitte ma non su l’acqua, dove un tempo vivevano caimani e serpenti. Oggi i cambiamenti climatici e l’azione dell’uomo hanno cambiato tutto. Sono aree periferiche dove incontri il vero Paese, quello autentico. E’ gente discreta, ma pronta a coinvolgerti. E questo è stato bello. Bastava che ti fermassi a fotografare che ti coinvolgevano.



Mi è capitato ad Hanoi, una sera, durante il Capodanno lunare. La gente ballava e si accorsero che stavo fotografando e allora mi invitarono a danzare. Siccome rifiutai una signora si avvicinò , mi prese per mano e a quel punto non potetti rifiutarmi.Ecco, in questo viaggio – precisa Marotta- mi ha colpito la gente e con una esperienza diversa da altre che ho fatto, in precedenza, in alcuni Paesi islamici. Lì, per esempio, c’è una certa percentuale di persone che ti guardano male, con ostilità, per quello che per cultura o altre situazioni rappresentano gli Occidentali. In Vietnam, dove la gente viene da oltre 30 anni di guerre prima con i francesi, poi i giapponesi e poi con gli statunitensi. Una guerra quest’ultima con milioni di morti e questo non lo hanno dimenticato. Noi turisti occidentali siamo stati accolti con cordialità , a cominciare dai bambini che sono la cartina al tornasole di questo modo di porsi”.



La guerra è tanta parte della storia del Vietnam e figure come Ho chi Min, lo ”zio Ho” come è stato chiamato in Occidente durante le lotte studentesche sessantottine, ne rappresentano la memoria. Gustavo si è recato con la comitiva al Museo che ne conserva le spoglie mortali ed è rimasto colpito dalla solennità del luogo. ” Il mausoleo di Ho chi min è ad Hanoi- ricorda. Una costruzione monumentale vetero comunista , controllata dai soldati, e con tante bandiere rosse che sventolano perennemente. Non siamo entrati perchè le code erano chilometriche. Ma nessuno di noi era disponibile a fare la coda per ore. Lo hanno fatto tanti vietnamiti, in silenzio, che indossavano i vestiti della festa. Il tema della guerra ci ha portati anche a Saigon dove c’è un museo dedicato ai crimini di guerra . Dopo il ritiro dell’embargo, negli anni Novanta, gli americani hanno ottenuto che all’ingresso del Museo fosse eliminato il termine ‘crimini’ ma la scritta è rimasta in alcune sale interne.Foto e video raccapriccianti con le devastazioni procurate da tonnellate di diossina, da bombe al napalm sulla popolazione”. Come non ricordare ,in proposito, il rifiuto, l’obiezione di giovani statunitensi ad arruolarsi per combattere nel Vietnam, i movimenti pacifisti anche in Europa, le canzoni di Joan Baez come ” Saigon Bride” e ” C’era un ragazzo che come me…” di Gianni Morandi ? Le storie della guerra si incrociano con quella del popolo e con quelle del buddismo. E qui Gustavo ci racconta una storia particolare all’interno di un tempio .



“Siamo stati a visitare alcuni luoghi simbolo del buddismo indocinese-racconta. In uno, in giardino, ho notato un’auto americana degli anni Cinquanta, con cui il monaco anziano Thich Quang Duc si recò all’incrocio di Saigon. E qui si cosparse di benzina e si dette fuoco. Era l’11 giugno 1963 .Fu una atto di forte significato, per protestare contro la persecuzione dei buddisti.Quanto avvenuto dopo la morte dell’anziano monaco colpì e non poco l’opinione pubblica. Nel suo corpo carbonizzato il cuore era rimasto intatto. Tanto che i monaci che procedettero alla cremazione lo ritrovarono nelle stess condizioni . Dopo il funerale -raccontano le cronache-ci fu un pellegrinaggio al tempio ma il Governo, che temeva disordini, dopo quella protesta plateale, sequestrò la reliquia custodendola in un caveau di una banca . A conclusione della guerra il cuore è stato riportato nella pagoda Thien Mu, nella città di Huế.



Quel sacrificio venne imitato da altri monaci,da civili negli Stati Uniti ma anche in Europa dallo studente di Praga Jan Palach, che protestò, il 19 gennaio 1969, contro l’invasione dell’Urss nella sua Cecoslovacchia.Quest’ultimo lasciò scritto che aveva seguito l’esempio del monaco, Thich Quang Duc. E non è stato il solo sant’uomo a impegnarsi per la pace. C’è stato anche Thic Nhat Hanh, figlio di contadini, che decise di studiare l’inglese, durante la guerra e di andare negli Stati Uniti per cercare di fermarla. Qui riuscì a parlare con il ministro della difesa Robert McNamara, incontrò Martin Luther King che si espresse contro la guerra in Vietnam, poco prima che venisse ucciso. Questo monaco, a cui venne vietato tornare nel suo paese perchè aiutava tutti quelli che soffrono anche se sono su opposti fronti, restò negli Stati Uniti. E qui si impegnò per aiutare i soldati reduci dal Vietnam , sconvolti da quella esperienza, con problemi psichici e dediti ad alcool e droghe”. Buddismo negli stili di vita, nella alimentazione. Gustavo si è trovato bene perchè mangia ortaggi, verdure, pesce, zuppe pochissima carne, una dieta in prevalenza vegetariana. Dalla parte giusta… In Vietnam tornerebbe volentieri.



Una delle cose che lo hanno colpito , oltre alla gente, e alla pratica del Tai Chi una branca delle arti marziali, che prevede esercizi al rallentatore.” Era il capodanno lunare – ricorda con serenità e soddisfazione- e di mattina presto. Abbiamo fatto tai chi con un maestro vietnamita che alla fine ci ha regalato una bustina con gli auguri, con scritta stampata, e una somma in danaro, insieme a un largo sorriso. Cose che non ti aspetti” .



E per certi versi è accaduto anche a Ferrandina presso l’Unitre, dove ho proiettato un pdf con la esperienza vietnamita,alla presenza di tanta gente. Filosofia di vita, gente che ha l’accoglienza nel cuore e nell’anima? Gustavo è a casa, ovunque la gente sa guardare dritto negli occhi, che sono lo specchio dell’anima…