Turisti, venite a Matera tranquilli, la Città è sicura!

Le immagini divenute virali dell’ultima intensa pioggia su Matera, con quel malcapitato trascinato giù da uno di quei torrenti in cui si trasformano abitualmente le strade che scendono giù nei Sassi, ha fatto anche il giro dei TG nazionali con una associazione impropria a quanto avvenuto, drammaticamente, in altre aree del Paese. Con evidenti pericoli di ricadute negative sulle prenotazioni turistiche. Gia subito dopo il Comune ha rassicurato. Ora è la Confcommercio Matera che con una nota intende rassicurare proprio i turisti.

«Vogliamo lanciare un messaggio positivo e rasserenare gli animi di chi vorrebbe venire nella città dei Sassi e nella provincia materana. Nelle ultime ore i video e le notizie circolate sui social hanno allarmato i turisti e i visitatori, i quali ora magari potrebbero tentennare nel raggiungere la Capitale Europea della Cultura per il 2019. Noi ci teniamo a ribadire che Matera è una città sicura e non c’è alcun pericolo di nubifragio o allagamenti». È quanto dichiara -infatti- Michele Martulli, delegato del Sindacato Provinciale Operatori Turistici della “Confcommercio-Imprese per l’Italia – della provincia di Matera”.

«La violenta pioggia che si è abbattuta lo scorso 2 giugno, -aggiunge- come dimostrano anche gli stessi video pubblicati, è stata scaricata nel nostro torrente Gravina, così come da sempre succede grazie alle caratteristiche della città (i Grabiglioni dei Sassi). Pertanto, terminato l’evento atmosferico, tutto è tornato velocemente alla normalità, senza grossi danni e disagi. Nessun pericolo, dunque, per i turisti che poi hanno subito approfittato per visitare le peculiarità materane».

«Invitiamo, quindi, a scegliere Matera come meta dei prossimi viaggi, -conclude il delegato del Sindacato- in quanto, è una città dal patrimonio inestimabile di ricchezze naturali, culturali, paesaggistiche, architettoniche, ma soprattutto è una città sicura da poter visitare con tutta la famiglia. Gli addetti ai lavori, con la loro gentilezza e professionalità, sapranno accogliervi e farvi vivere un’esperienza indimenticabile».

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.