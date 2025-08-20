Tappa e cena a Rochester per Luciano Loizzo ospite dei Cotrufo

E così ieri pomeriggio, alle 18.00 orario locale, Luciano Loizzo e la sua Lodola Moto Guzzi 235 Gt del 1960 sono giunti a Rochester (Città dello Stato di New York) presso l’abitazione del materano Michele Cotrufo, che vive lì con la compagna americana Erin Black, genitori della piccola Emilia di dieci mesi. Michele, che ricercatore di fisica e insegna nella locale Università, è figlio del geometra Giovanni, residente del rione Piccianello, che ci ha comunicato dell’arrivo e dell’incontro del centauro ferrandinese, che sta portando avanti un tour di 6600 chilometri dopo aver percorso la leggendaria Route 66 con l’obiettivo di raggiungere i parenti a Toronto (Canada). E lì sciorinerà uno striscione che suggellerà un ponte di amicizia tra le comunità italiane, separate dall’oceano Atlantico.



Sorpreso il nostro Giovanni dall’arrivo di un compaesano che ha fatto dell’avventura una ragione di vita. ” Sono qui con mia moglie da alcuni giorni- dice Giovanni. Abbiamo cenato insieme e stamattina Loizzo ha ripreso il viaggio alla volta di Toronto.E poi a cena in un locale stile old west con il menù della casa a base di puled pork (carne di maiale) , bistecca di manzo e patatine.Whats America…” Nostalgia di una bella spaghettata. Al ritorno a casa, a Piccianello…

