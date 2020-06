“Riprese quelle attività outdoor che consentono l’instaurarsi di nuovi rapporti di amicizia, una salutare e moderata attività fisica ed un importante contatto con la natura, l’associazione Murgia Enjoy, con lo scopo di promuovere aree poco conosciute, ma di grande interesse naturalistico, propone un nuovo evento escursionistico-culturale sui tanti sentieri della Murgia con ritrovo dei partecipanti a Cassano delle Murge dove l’associazione ha la sede principale.”

E’ quanto rende noto l’associazione in un comunicato in cui si specifica che:

“Al fine evitare, infatti, la possibile diffusione del virus in altre Regioni, per il mese di giugno, i weekend alla scoperta dei borghi e dei tesori naturalistici lucani non verranno proposti ferma restando la possibilità per i soci di usufruire de “Il rifugio dell’escursionista”.

Il percorso dell’attività escursionistico-culturale, come sempre, sarà adeguato alle capacità dei partecipanti lasciando la possibilità a TUTTI di prendere parte all’evento. Un segno di rispetto e di sensibilità dovuto e che permette anche ai bambini, ai meno giovani ed ai meno fortunati di partecipare a queste iniziative di promozione del territorio.

L’incontro dei partecipanti, ai quali sarà distribuito materiale informativo, è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 9:00 di domenica 7 giugno per il successivo spostamento nell’area dove si terrà l’escursione.

Come da consolidata abitudine, al termine dell’attività, previsto per le ore 13:30 circa, i partecipanti, su prenotazione al n.320/3176258, potranno recuperare le energie consumate con le bontà tipiche locali (antipasto, primo, secondo e bevanda) presso l’attività ricettiva convenzionata “Calabria – La Tradizione” al costo, riservato ai partecipanti all’iniziativa, di soli 10€.

Al fine di limitare eventuali danni all’ambiente, di garantire il corretto distanziamento e per fornire giusta assistenza e guida ai partecipanti, il numero di questi ultimi potrà essere limitato.

Per la partecipazione sono consigliate scarpe da trekking o da ginnastica, k-way e scorta d’acqua ed è gradita la prenotazione al numero 328/3130450 dopo le ore 18 o con mail a murgiaenjoy@libero.it.

L’attività potrà essere annullata con comunicazione sulla pagina Facebook Murgia Enjoy in caso di condizioni meteo avverse e i partecipanti dovranno prendere nota delle linee guida successivamente riassunte e già presenti in forma integrale sulla pagina Facebook “Murgia Enjoy”.

Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1121827218176342/.

Linee guida per la partecipazione alle attività escursionistiche Murgia Enjoy:

-La distanza interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri in rispetto a quanto previsto per le attività sportive, mentre le persone conviventi non saranno obbligate a mantenere tale distanza tra loro.

-Sarà obbligatorio l’uso della mascherina nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.

-I partecipanti dovranno essere forniti di gel o spray igienizzante.

-Per il raggiungimento del luogo di inizio attività, diversamente da quanto fatto fino ad ora, non sarà incentivato il car sharing.

-Non sarà consentito lo scambio di materiali tra i partecipanti durante lo svolgimento delle attività.

-Sarà rilevata la temperatura corporea dei partecipanti ed impedita la partecipazione in caso di temperatura superiore ai 37,5 °C.

-L’uso gratuito dei bastoncini da trekking, anche se igienizzati con specifici prodotti al termine di ogni attività, sarà consentito solo ai partecipanti che si impegneranno ad indossare i guanti per tutto il percorso.