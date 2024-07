Sui passi del Sirtaki rombano le moto di Loizzo e Fiorini

Un po’ accaldate le nonne su due ruote,la Moto Guzzi GT 235 ”Lodola” del 1960 di Luciano Loizzo da Ferrandina e la Aermacchi Harley Davidson 1970 di Francesco Fiorini da Crema, sulle strade della Grecia per la seconda tappa del viaggio cominciata con lo sbarco nel porto di Igoumenitza. E a sentire i commenti dall’altra parte dell’Adriatico di Luciano è stata una tappa ”tranquilla” . l’arrivo a Igoumenitza all’alba ha permesso loro di partire alle 6,30 e con il fresco si viaggia bene. ” Il primo tratto sull’altopiano , di circa 1400 mt, e fino ai 150 km – dice Luciano- l’abbiamo fatto con una temperatura media di 22 gradi. E’ stata una goduria, visto che siamo partiti da Ferrandina con 40 gradi e sulla Basentana superavano i 45 gradi”.



Impagabile come il panorama apprezzato da una pausa e l’altra: dagli specchi d’acqua alle cime sagomate, dove volteggiano specie di uccelli della fauna mediterranea. Dalla sella alla sedia di un ristorante per apprezzare le insalata greche a base di pomodori, peperoni, olive, formaggio Feta e spezie, un riposino e poi in cima ai monasteri della valle delle Meteore, dove l’uomo” quando è geniale ”- commenta Luciano Loizzo- fa cose stupende…E a confermarlo sono le foto scattate e i chilometri percorsi, 210, con i motori caldi. Ma va bene così…in attesa di raggiungere Gadvos, la punta avanzata dell’Europa nel Mediterraneo.



Da Igoumenitza alla Valle delle Meteore





