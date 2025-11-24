Specchio specchio del mio cuore porto dai Sassi un selfie d’amore…

Quello specchio posto a Matera a ridosso di un muro al fontanino di via D’Addozio, nel vicinato del Sasso Barisano è diventato, ormai, un attrattore per tanti cittadini e,soprattutto, turisti che si soffermano per un selfie e per conoscere quello che c’è dietro…E in un foglio, che riportiamo di seguito, ma che potrete leggere sul sito www.madamegiulia.com, c’e la storia di Giulia e Giuseppe, due amanti del passato di Aliano (Matera).Quella terra dei calanchi dove la natura ha un cuore che batte per quanti sanno ascoltare…e vedere nello specchio degli antichi rioni di tufo.



LA STORIA DI GIULIA E GIUSEPPE

Giulia e Giuseppe si amano segretamente , si amano aldilà degli steccati delle famiglie e del piccolo borgo lucano: Aliano. Le parole di Giuseppe disegnano capriole nelle lettere scritte al contrario , così che solo Giulia possa decifrare, attraverso uno specchio, ogni missiva. Riflessa nello specchio la verità e l’eternità del loro legame. Oggi, nella contrada Piano d’Amore, dimora estiva di Giulia e Giuseppe, vive ancora , assieme al loro amore, la pianta della rigenerazione un sacro ulivo nel cui tronco nascondeva una rosa per lei. Giulia, corteggiata in ogni germoglio e in ogni fiore,anno dopo anno,nell’infinito tempo dell’amore.

Amore trasmesso al nipote Vito Sansanelli che dona in questo luogo la cura e la dedizione verso chi avrà la fortuna d’incontrare il suo Sguardo.

Maria Cristina Ballestracci

<img src="https://giornalemio.it/wp-content/uploads/2025/11/foto-incrocio-via-DAddozio.via-dei-Fiorentini-660×241.jpg" alt="" width="660" height="241" class="alignnone size-medium wp-image-211307" /