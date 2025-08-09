Sotto l’arco di Saint Louis Luciano e Ladola a mirar le stelle

Per la coppia ferrandinese… mancano due giorni alla notte di San Lorenzo, a causa del fuso orario, ma la sosta sotto il Gateway Arch era una occasione irripetibile Quell’ arco di acciaio e cemento alto e largo 192 metri , posizionato sulla sponda occidentale del fiume Mississippi nella città di Saint Louis, in Missouri, è un po’ l’icona della grandezza degli Stati Uniti e di quello che è stata il lungo itinerario della Route 66. Del resto è l’arco più alto del mondo e vale più di una foto. Lungo il percorso lo stadio dei Cardinals, football americano, una stazione di servizio d’epoca della Texaco, marchio degli anni Sessanta che in Italia abbiamo visto con la Caltex, poi Mobil e l’incontro di due turisti italiani che da Chicago hanno cominciato il tour, lungo la strada da costa a costa. Per Luciano e Lodola un’altra pagina da archiviare e con una strada ”coperta” qua e là dalle Interstate, le autostrade che collegano gli Stati. Passato, presente e futuro insieme.



DAL DIARIO DEL TOUR LUNGO LA ROUTE 66

12a tappa, oggi 8 agosto, poco prima di S.Louis- Bloomington, km 320, in pratica aES.Louis avevo programmato di entrarci ma ieri avevo fatto tardi. Ero fuori e non mi andava di fare una marea di tangenziali e semafori, ma il programma era quello di vedere l’arco. Niente non si va. Ho fatto tardi e la tabella di marcia anche stamattina è sballata, si tira dritto verso nord, tiro dritto, è un casino trovare il tracciato della Route, pensa se devo entrare in centro. Niente, mentre cammino la strada taglia proprio in centro. Cavoli! L’Interstate che va in centro , niente. L’arco me lo vedo di fronte, e vuol dire che ci dovevo andare, la mia curiosità è forte le altezze mi piacciono. Dalle cose spettacolari sono attratto, niente. Anche se devo aspettare 3 ore, e la ragazza -sentito che tiravo verso Chicago- mi fa recuperare un’ora.



Ne è valsa la pena. In pratica è un arco in acciaio e cemento che si estende fino ad un’altezza di 192 metri. Dentro hanno realizzato delle piccole cabine che ti portano fino in cima. Piccole, si fa per dire, sono otto cabine che ci portano sù circa 40 persone dal lato sud e 40 dal lato nord. Niente arrivi sù e c’è una veduta spettacolare. Da una parte si vede il centro di S.Louis con i suoi grattacieli ed in centro c’è il famoso stadio Cardinals di baseball, dove sono state disputate parecchie partite di campionato e concerti di big. Mentre dall’altra parte scorre il fiume Missouri, insomma da vedere. Riparto, sono in ritardo. Tiro dritto ,cerco di riprendere qualche tratto della . Lo riprendo, passo da Williamsville, vedo una bella stazione d’epoca mi fermo faccio le foto, mi giro intorno e si fermano due turisti, chiedo se mi fanno la foto e rispondono sì . Cavoli! sono italiani, cosa rara da queste parti, anche loro fanno la Route. Sono partiti da Chicago e scendono verso giù, in auto, chiaramente tutto più confortevole, sic beati loro, sono di Bologna e si chiamano Marco e Simone. Ci salutiamo e si riparte, sono arrivato un po’ al buio come al solito. E domani dovrei arrivare a Chicago quindi Route quasi finita. Buona notte”. Good night…

