Scouts Matera Agesci nel Salento

Sono nel Salento dal 19 giugno a Novoli ( Lecce) nell’ex complesso religioso della Madonna di Lourdes, Immerso nel verde, per un campo estivo di una settimana che li ha arricchiti e non poco sotto tutti i punti di vista. Sono il gruppo 4 dell’Agesci di Matera che ha sede presso la chiesa di Maria Madre della Chiesa del rione Serra Rifusa. Ne fanno parte 33 lupetti ( di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni) accompagnati da 8 capi e, da quanto ci hanno detto, anche da due mamme che sono davvero insuperabili in cucina: dalla colazione al pranzo alla cena…alla merenda. Molte le attività che hanno coinvolto i ragazzi nel solco dei principi e dei valori dello scautismo, che tornerà loro comodo durante la vita. E come i cuccioli di lupo dovranno imparare a essere autonomi. Vita da campo, tra canti, giochi, ma anche una escursione nella giornata di venerdì 23 giugno nell’oasi naturalistica delle Cesine, nel territorio di Vernole. Domenica 25 ritorni a Matera con le auto dei genitori e un arrivederci al Salento: sole, mare, vento e tanta voglia di divertirsi.