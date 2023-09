Santiago raggiunta. Gino e Anna ce l’hanno fatta.

Emozione, tanta, un ringraziamento e una preghiera…per un Cammino, quello per Santiago de Compostela, raggiunto con tenacia, non pochi sacrifici e tanta soddisfazione anche per gli incontri fatti durante il tragitto. Anna e Gino, la coppia di camminatori, partita da Matera nel giugno scorso hanno dato dimostrazione che ogni impresa è possibile. Basta crederci…In sintesi hanno coperto 2430 circa e hanno in modo – ci hanno detto. che l ultima tappa fosse brevissima di solo 10 km per godersela fino in fondo. ” Sono emozioni indescrivibili-hanno detto Gino e Anna- C’è un mare di ragazzi che fa il percorso negli ultimi 100 km:dalle 7-8 di mattina. Sembra una processione, per fortuna noi partivamo alle 4,30 così per tre ore circa eravamo soli, in silenzio”. E quella del silenzio è una dimensione del cammino che mette in contatto con sè stessi, con la natura in un percorso di sfida e di fede…che ci racconteranno al loro ritorno a Matera. Parlano per ora le immagini. E la prossima tappa fino a Finisterre. Adelante, Gino y Anna. Vi aspettiamo